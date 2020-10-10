Дмитрия Шаракоиса экстренно госпитализировали

Актера Дмитрия Шаракоиса
с сильной головной болью и пульсацией во всем теле срочно госпитализировали в больницу в Лондоне. Об этом артист написал в своем закрытом Инстаграм-аккаунте
.
Звезда сериала «Интерны
», работающий официантом в Лондоне
, почувствовал первые симптомы несколько недель назад, однако обратился к медикам только сейчас, потому что решил, что это может быть инсульт или инфаркт.
Под публикацией Шаракоис заявил, что давно не чувствовал себя так близко к смерти. Он отметил, что ждет результаты анализов, чтобы понять, что с ним случилось.
«Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью».
обсуждение >>