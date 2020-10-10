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Дмитрия Шаракоиса экстренно госпитализировали

10 октября
2020 год

Лайфстайл >>
10 октября 2020
Актера Дмитрия Шаракоиса с сильной головной болью и пульсацией во всем теле срочно госпитализировали в больницу в Лондоне. Об этом артист написал в своем закрытом Инстаграм-аккаунте.

Дмитрия Шаракоиса экстренно госпитализировали

Звезда сериала «Интерны», работающий официантом в Лондоне, почувствовал первые симптомы несколько недель назад, однако обратился к медикам только сейчас, потому что решил, что это может быть инсульт или инфаркт.

Под публикацией Шаракоис заявил, что давно не чувствовал себя так близко к смерти. Он отметил, что ждет результаты анализов, чтобы понять, что с ним случилось.

«Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью».
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Дмитрия Шаракоиса экстренно госпитализировали фотографии
Дмитрия Шаракоиса экстренно госпитализировали фотографии
Дмитрия Шаракоиса экстренно госпитализировали фотографии
Дмитрия Шаракоиса экстренно госпитализировали фотографии
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