На Брэда Питта подали в суд за мошенничество

Жительница Техаса Келли Кристина подала в суд на Брэда Питта
и требует от него 100 тысяч долларов. Она утверждает, что актер якобы обещал жениться на ней, а в итоге «развел»
ее на большие деньги.
Не прошло и месяца с последних судебных разбирательств Питта
, как от актера вновь требуют объяснений. Келли сообщила, что заплатила актеру 40 тысяч долларов, чтобы он пять раз появился на мероприятиях, которые она организовывала для его благотворительного фонда Make It Right Foundation, занимающегося строительством домов для жертв урагана Катрина. По ее словам, Питт нарушил договор и теперь должен ей $100 тысяч. Келли также отметила, что между ней и Брэдом «сложились настолько близкие отношения»
, что они даже обсуждали свадьбу.
Адвокат Питта уверяет, что Кристину жестоко обманул интернет-мошенник, который выдал себя за Брэда Питта. Сторона актера настаивает на том, что у него никогда не было дел с Кристиной, и подала заявление о прекращении дела.
«Ни организация Make It Right Foundation, ни мистер Питт не заключали соглашения с истцом».
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