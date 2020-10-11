Елена Кондулайнен не может самостоятельно ходить после инсульта

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10 октября На Брэда Питта подали в суд за мошенничество Актер обещал жениться и исчез

10 октября Дмитрия Шаракоиса экстренно госпитализировали У актера сильная головная боль и пульсация во всем теле

10 октября «Абсолютно бесценное время»: Юлия Меньшова рассказала о расставании с мужем Телеведущая рассталась с мужем на четыре года