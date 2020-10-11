Елена Кондулайнен не может самостоятельно ходить после инсульта

В конце июля 62-летняя Елена Кондулайнен попала в реанимацию
. Врачи диагностировали у актрисы инсульт. Через месяц Елену выписали из больницы
, сейчас она продолжает восстанавливаться дома.
На днях в сети появилось видео
, где Кондулайнен прогуливается в парке. Актриса изменилась до неузнаваемости, пока что она может передвигаться только с помощью ходунков, а на прогулку выходит под присмотром сиделки. Кроме того, актриса до сих пор с трудом разговаривает.
Друг и коллега звезды советского кино Сергей Проханов
рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ, что Елена практически ни с кем не общается. Даже не отвечает на телефонные звонки.
«Допуска абсолютно никакого. Только приветы передаю, вот она до сих пор отключила телефоны все, поменяла телефон, сын только участвует. Либо она боится, не знаю… В общем, держит загадку такую»
, - предположил Проханов.
По словам врачей, актриса уже вряд ли сможет вернуться к привычной жизни. Сейчас она проходит реабилитацию дома, под присмотром близких.
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