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Елена Ксенофонтова призналась, что у ее сына расстройство аутистического спектра

11 октября
2020 год

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11 октября 2020
47-летняя Елена Ксенофонтова стала героиней программы «Секрет на миллион», где раскрыла неизвестные факты из своей биографии. В эфире передачи актриса рассказала об особенностях развития своего сына Тимофея.

Елена Ксенофонтова призналась, что у ее сына расстройство аутистического спектра
фото: Елена с сыном Тимофеем и дочерью Софьей

«Он невероятно застенчив. Он такой... интроверт в кубе. У него есть какой-то внутренний мир. Я очень боялась, что он никогда не выйдет из него. Он с детства такой. Я помню, когда приезжала его бабушка, он надевал коробку на голову и из-под стола с ней общался. Если дома со мной он был открыт, то стоило кому-то появиться незнакомому, с ним было очень сложно наладить контакт. Он никогда не был агрессивным, очень тихий, интеллигентный, воспитанный мальчик. Но в школе было сложно. Ему сложно было смотреть в глаза. Ему до сих пор сложно отвечать на устные вопросы. Результатом травли было заикание, тик лицевой, очень серьёзный»

Елена Ксенофонтова призналась, что у ее сына расстройство аутистического спектра

Врачи предположили, что у Тимофея есть расстройство аутистического спектра: «Я очень долго не хотела это даже озвучивать. Просто я слышать это всё не хотела. Очень много мы занимались. Были сложности. Например, он очень много занимался и не понимал, почему у него не очень хорошие оценки. Ему действительно было очень сложно поднять глаза на учителя, сказать что-то вслух. Мне психолог один сказал: «Может, вы гения родили. Вот такой человек, принимайте его таким, какой он есть».

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Елена Ксенофонтова призналась, что у ее сына расстройство аутистического спектра фотографии
Елена Ксенофонтова призналась, что у ее сына расстройство аутистического спектра фотографии
Елена Ксенофонтова призналась, что у ее сына расстройство аутистического спектра фотографии
Елена Ксенофонтова призналась, что у ее сына расстройство аутистического спектра фотографии
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