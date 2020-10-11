Юлия Меньшова посоветовала Агате Муцениеце не надеяться на воссоединение с Прилучным

Тяжело переживающая
развод с Павлом Прилучным Агата Муцениеце
направила все свои страхи и сомнения
в созидательное русло, запустив собственное шоу «Честный развод»
, гости которого откровенно рассказывают о пережитом опыте расставания с любимыми. На диванчике у Агаты уже побывали Екатерина Варнава
, Юлия Паршута
, Никита Ефремов
, Раиса Рязанова
и Ксения Собчак
. Героиней свежего выпуска стала телеведущая Юлия Меньшова
, чей опыт расставания с мужем Игорем Гординым
оказался позитивным и способствовал укреплению семьи. Юлия и Игорь расстались после 8 лет брака, но спустя четыре года воссоединились
.
Эмоциональная реакция Агаты, которая с самого начала бракоразводного процесса выражала надежду на воссоединение
с Прилучным, не осталась незамеченной для Юлии. В ответ на просьбу о совете Юлия решила предостеречь Агату от горького разочарования.
«Мне кажется, вы сейчас очень держитесь за перспективу, что вы, может быть, сойдётесь с Пашей снова. Это очень видно. Вы для себя оставляете некий внутренний плот, на который вы опираетесь. И думаете, что бывают и другие истории развода, например, как у меня. И вы эту перспективу очень прочериваете для себя. Наверное, для вас это психологически комфортно, но, на самом деле, вам надо от этой перспективы внутри отказаться. Потому что если сложится - то сложится вне зависимости от того, верите вы в это или нет. А вот если вы в эту перспективу будете верить, вас может очень больно ранить всё, что будет разрушать эту иллюзию. Во-вторых, даже если это сложится, то ведь это история работы двух людей. Я не могу рассказывать за Игоря, я вижу только результат - что семья стала для него ценностью. Но я понимаю, что это результат переосмысления этих [четырёх] лет [расставания]. Я не знаю, как он к этому шёл. Но совершенно очевидно, что если бы я работала над собой, а он бы по-прежнему качал ногой, курил бамбук и не шёл бы мне навстречу - семьи бы не получилось. Поэтому надо понимать, что это работа двоих. Вы можете отвечать только за себя, а как этим временем будет распоряжаться Паша - неизвестно. Честный развод так честный развод. Идите ва-банк. Это не значит, что вы должны немедленно завести отношения, но будьте честны с собой: очень может быть, что это новая страница вашей жизни. И очень может быть, что вам придётся закусывать губу, когда ваши дети будут вас спрашивать «где наш папа?» Это будет очень больно, и, может быть, эта боль не притупится никогда. Но при этом знайте, что есть и другие варианты, когда новый мужчина вносит в семью невероятный покой и радость, и это не мешает общаться с папой. И это бывает. Не опирайтесь ни на что, белый лист так белый лист»
.
Кроме того, Юлия призналась, что сначала скептически отнеслась к идее Агаты запустить шоу на такую болезненную тему: «Меня же позвали в один из первых ваших выпусков. И знаете, какая у меня была идея? Прийти и сказать вам: «Не делайте этого, прекратите делать эту программу». Потому что я подумала: «Что она делает? Сейчас она всю энергию, которую ей надо аккумулировать на себя, посвящает всей аудитории, а на самом деле отнимает у себя». Но потом я увидела, как развивается программа, и поняла, что это не так. Так что делайте - вы помогаете себе и другим»
.
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