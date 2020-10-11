Юлия Меньшова посоветовала Агате Муцениеце не надеяться на воссоединение с Прилучным

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Актриса впервые рассказала, что растит ребенка с особенностями здоровья

Елена Ксенофонтова призналась, что у ее сына расстройство аутистического спектра

11 октября

Елена Кондулайнен не может самостоятельно ходить после инсульта

Актрису засняли во время прогулки в парке