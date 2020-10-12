Елена Ксенофонтова рассказала о попытке суицида, совершенной в детстве

47-летняя Елена Ксенофонтова стала героиней программы «Секрет на миллион», где раскрыла несколько своих тайн, о которых раньше не решалась никому рассказывать. Актриса вспомнила один из сложнейших периодов своей жизни – в 8 лет она совершила попытку суицида.
Детство Елены прошло в Казахстане. Отец ушел из семьи еще до рождения дочери. А мать Елены вышла замуж за другого мужчину, когда Елене было семь лет. Отчим Елены уже тогда имел судимость, но ее мать об этом даже не догадывалась. В 2011 году его зарезали сокамерники в колонии строгого режима, куда он попал по обвинению в педофилии.
«Я не присутствовала на суде, это уже было так далеко от меня. Единственное, что я подумала: «Ну, когда-то же это должно было его настичь». Мне его было жалко всё равно, потому что он отец моих брата и сестры, которых я люблю. И это часть моей жизни. Очень тяжелая часть жизни, которую вспоминать мне очень тяжело».
Отчим издевался над Еленой, её братом и сестрой - и все они вынуждены были наблюдать за тем, как он избивал их мать. Они неоднократно подавали заявления в милицию, но коренной проблемы эти действия не решали. Актриса призналась, что отчим также домогался её, когда ей было всего 8 лет.
«Его наклонности - за которые его посадили второй раз - проявлялись, в частности и по отношению ко мне. Были домогательства. И это послужило причиной, когда я...Мне было 8 лет, по-моему, я съела очень много таблеток. Чуть не умерла. У меня была операция очень тяжелая, меня спасали.
Маме я не могла сказать о том, что он меня трогал, я боялась. Были ситуации, когда она уходила на работу, я оставалась и мне хотелось кричать: «Мама, не уходи, пожалуйста». И он начинал - тут дотронуться, тут залезть и так далее. Внешне никогда не скажешь по нему...Он кстати очень привлекательный мужчина был. Прям красавец. И для всех своих знакомых он был уважаемый человек».
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