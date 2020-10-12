«Столько зависти, желчи и грязи»: Стася Милославская о травле из-за романа с Александром Петровым

В конце октября на сцене «Театра наций» состоится премьера спектакля «Покорность» по мотивам одноименного романа Мишеля Уэльбека. Главные роли в спектакле исполняют Владимир Мишуков и Стася Милославская.
фото: Покорность
По случаю премьеры Стася дала интервью изданию «Известия», рассказав о комплексах, которые ей внушили учителя и одноклассниками, и о том, с какими неприятностями ей пришлось столкнуться, когда стало известно об её отношениях с Александром Петровым.
О травле из-за отношений с Петровым
«Не люблю об этом говорить, столько зависти, желчи и грязи сейчас обращено в мою сторону…
Писали, что я больна анорексией и скоро умру от худобы, что мне нужно поправиться. Самая распространенная фраза в мой адрес — «поешь что-нибудь». Еще говорят, что я хамка и быдло. Да, никогда не была тургеневской девушкой, но за языком стараюсь следить. Правда, если меня обижают, могу и послать куда подальше. Матом! Я же из Медведково. Не центровая девушка, а с окраины. Почему меня можно оскорблять, заходя на мои страницы в соцсетях, а я не могу ответить? Впрочем, борюсь с собой. Думаю, взросление в том и заключается, что человек уходит в другую плоскость и перестает реагировать на какие-то вещи. Это тяжело в себе воспитать, но я стараюсь».
О школе и комплексах
«В школе у меня были проблемы, одноклассники надо мной смеялись, а учителя не воспринимали всерьез: «Мы тут все очень серьезные: будущие юристы, менеджеры, бухгалтеры. А ты актриса». Даже учительница по английскому мне говорила: «Какая из тебя актриса! У тебя ни слуха, ни голоса, ни английского». Только ленивый не высказывался на мой счет. Все моментально замолчали, когда я с первого раза поступила в Школу-студию МХАТ. В их представлении это было что-то блатное, возможное только за деньги, только со связями и только с известными родителями. У меня мама и папа хотя и люди творческие, но никакого отношения к театру и уж тем более к кино никогда не имели.
В первые несколько лет я снималась, только чтобы мои учителя увидели меня по телевизору и наконец-то заткнулись. Это был мой протест, мне хотелось доказать всем, как они ошибались. Несколько лет я доказывала невидимому врагу, что я могу быть актрисой, что я здесь не случайно. Сейчас что-то доказывать хочется только себе и тем, чье мнение мне небезразлично — людям из индустрии: режиссерам, продюсерам. А одноклассникам и учителям... Желаю им всем всего хорошего, пусть будут счастливы.
В институте меня наконец-то окружили правильные люди, мои единомышленники, и все комплексы испарились. Я приняла свое тело, поняла, что это моя особенность, а мальчики в пубертатном возрасте просто не следили за языком, когда кричали, что у меня маленькая грудь».
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