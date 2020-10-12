«Столько зависти, желчи и грязи»: Стася Милославская о травле из-за романа с Александром Петровым

анонс

Причиной послужили домогательства и издевательства отчима

Елена Ксенофонтова рассказала о попытке суицида, совершенной в детстве

Юлия Меньшова посоветовала Агате Муцениеце не надеяться на воссоединение с Прилучным

Актриса впервые рассказала, что растит ребенка с особенностями здоровья

Елена Ксенофонтова призналась, что у ее сына расстройство аутистического спектра

11 октября

Елена Кондулайнен не может самостоятельно ходить после инсульта

Актрису засняли во время прогулки в парке