Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Столько зависти, желчи и грязи»: Стася Милославская о травле из-за романа с Александром Петровым

12 октября
2020 год

Лайфстайл >>
12 октября 2020
В конце октября на сцене «Театра наций» состоится премьера спектакля «Покорность» по мотивам одноименного романа Мишеля Уэльбека. Главные роли в спектакле исполняют Владимир Мишуков и Стася Милославская.

«Столько зависти, желчи и грязи»: Стася Милославская о травле из-за романа с Александром Петровым
фото: Покорность

По случаю премьеры Стася дала интервью изданию «Известия», рассказав о комплексах, которые ей внушили учителя и одноклассниками, и о том, с какими неприятностями ей пришлось столкнуться, когда стало известно об её отношениях с Александром Петровым.

«Столько зависти, желчи и грязи»: Стася Милославская о травле из-за романа с Александром Петровым

О травле из-за отношений с Петровым

«Не люблю об этом говорить, столько зависти, желчи и грязи сейчас обращено в мою сторону…
Писали, что я больна анорексией и скоро умру от худобы, что мне нужно поправиться. Самая распространенная фраза в мой адрес — «поешь что-нибудь». Еще говорят, что я хамка и быдло. Да, никогда не была тургеневской девушкой, но за языком стараюсь следить. Правда, если меня обижают, могу и послать куда подальше. Матом! Я же из Медведково. Не центровая девушка, а с окраины. Почему меня можно оскорблять, заходя на мои страницы в соцсетях, а я не могу ответить? Впрочем, борюсь с собой. Думаю, взросление в том и заключается, что человек уходит в другую плоскость и перестает реагировать на какие-то вещи. Это тяжело в себе воспитать, но я стараюсь».

«Столько зависти, желчи и грязи»: Стася Милославская о травле из-за романа с Александром Петровым

О школе и комплексах

«В школе у меня были проблемы, одноклассники надо мной смеялись, а учителя не воспринимали всерьез: «Мы тут все очень серьезные: будущие юристы, менеджеры, бухгалтеры. А ты актриса». Даже учительница по английскому мне говорила: «Какая из тебя актриса! У тебя ни слуха, ни голоса, ни английского». Только ленивый не высказывался на мой счет. Все моментально замолчали, когда я с первого раза поступила в Школу-студию МХАТ. В их представлении это было что-то блатное, возможное только за деньги, только со связями и только с известными родителями. У меня мама и папа хотя и люди творческие, но никакого отношения к театру и уж тем более к кино никогда не имели.

«Столько зависти, желчи и грязи»: Стася Милославская о травле из-за романа с Александром Петровым

В первые несколько лет я снималась, только чтобы мои учителя увидели меня по телевизору и наконец-то заткнулись. Это был мой протест, мне хотелось доказать всем, как они ошибались. Несколько лет я доказывала невидимому врагу, что я могу быть актрисой, что я здесь не случайно. Сейчас что-то доказывать хочется только себе и тем, чье мнение мне небезразлично — людям из индустрии: режиссерам, продюсерам. А одноклассникам и учителям... Желаю им всем всего хорошего, пусть будут счастливы.
В институте меня наконец-то окружили правильные люди, мои единомышленники, и все комплексы испарились. Я приняла свое тело, поняла, что это моя особенность, а мальчики в пубертатном возрасте просто не следили за языком, когда кричали, что у меня маленькая грудь».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Александр Петров и Стася Милославская рассказали о начале своего романа
«Одиночество прибило меня к земле»: Владимир Мишуков о проблемах в личной жизни
персоны
Стася МилославскаяВладимир МишуковАлександр Петров (III)

фотографии >>
«Столько зависти, желчи и грязи»: Стася Милославская о травле из-за романа с Александром Петровым фотографии
«Столько зависти, желчи и грязи»: Стася Милославская о травле из-за романа с Александром Петровым фотографии
«Столько зависти, желчи и грязи»: Стася Милославская о травле из-за романа с Александром Петровым фотографии
«Столько зависти, желчи и грязи»: Стася Милославская о травле из-за романа с Александром Петровым фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Тиранин
9 октября ушёл из жизни актёр Сергей Тиранин.

День рождения >>

Ролан Быков
Юрий Васильев
Анатолий Егоров
Михаил Егоров (II)
Виктория Исакова
Максим Лагашкин
Лариса Пашкова
Галина Стаханова
Ирина Таранник
Робин Аскуит
Хью Джекман
Орор Клеман
Брижитт Лаэ
Лучано Паваротти
Эско Салминен
Джош Хатчерсон
все родившиеся 12 октября >>

Афиша кино >>

4 лица Моны Лизы
исторический фильм
Италия, 2018
Best Horror Shorts
фильм ужасов
Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Польша, Франция, 2020
Женщина
Франция, 2019
Игры судьбы
драма, социальная драма
США, 2020
Ночной портье
драма, криминальный фильм, мелодрама, мистика, триллер
США, 2020
Проклятый дом 3
фильм ужасов
США, 2018
Удалить историю
комедия
Франция, Бельгия, 2020
Экстремальная работа
боевик, комедия, криминальный фильм
Южная Корея, 2019
Авангард
боевик
Китай, 2020
Все оттенки Токио
триллер, эротика
США, Япония, 2020
Гипноз
психологический триллер
Россия, Финляндия, 2020
Лето 85
драма, молодежный фильм, экранизация
Бельгия, Франция, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен