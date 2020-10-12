Евгений Миронов рассказал о том, как избежал инвалидности

Евгений Миронов стал гостем очередного выпуска шоу «ещёнепознер», в котором рассказал о важных людях, встреченных им в творческой жизни, а также о болезни, которая чуть не сделала его инвалидом на всю жизнь. От жизни без движения актёра спасла необычайная предприимчивость и авантюризм отца, который решился на подделку документов ради спасения сына.
«Мне было 6 лет, у меня была Болезнь Пертеса - это туберкулез кости. И я год провёл в Евпатории, оторванный от семьи. Непонятно было до конца, смогу ли я ходить сам или я буду инвалидом всю жизнь. Когда мама приехала, был консилиум врачей, и она не знала, что они решат. Я помню как она поворачивает голову и видит как я иду по длинному коридору без костылей. Впервые. И я знал, что наутро мы улетаем в Москву. Это такое было счастье. Я всё, я здоров!
Мне повезло. Потому что в Саратове мне сказали о том, что необходимо лежать около семи-восьми лет прикованным к постели. Я видел как девушка 16-летняя впервые учится ходить. После того как она много лет пролежала.
И тут мои родители случайно, где-то в магазине, услышали, что в Евпатории есть такой санаторий Министерства обороны - только для военнослужащих. А я в военном городке прожил всё свое детство. Но папа не военный. Он возил хлеб. И папа придумал целую историю - что он майор. Договорился, сфабриковал документы, сфотографировался со всеми орденами, и эти документы сработали».
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