СМИ: Доминик Уэст и Лили Джеймс провели вместе выходные

«Золушку
» Лили Джеймс
и звезду сериала «Любовники
» Доминика Уэста
застали за поцелуями на отдыхе в Риме.
Еще недавно Лили приписывали роман с Крисом Эвансом
. А уже сейчас актриса была замечена на романтическом ужине с женатым коллегой. Они катались на электросамокате, обнимались, осматривали местные достопримечательности и вместе ужинали в ресторане. Джеймс и Уэст провели две ночи в номере люкс в пятизвездочном отеле Rocco Forte Hotel De La Ville с панорамным видом на город.
Сами актеры никак не прокомментировали свой отдых, хотя Доминика Уэста дома ждет жена с четырьмя детьми, а Лили Джеймс только недавно разошлась с Мэттом Смитом
, у которого в свою очередь уже завязались романтические отношения с Эмилией Кларк
.
Лили и Мэтт даже пытались возобновить отношения после расставания и жили в одном доме на карантине, однако позже оба сошлись на мысли, что между ними может быть лишь дружба.
Фотографии знаменитостей увидела супруга актера. Подруга Кэтрин, которая пришла утешить ее, рассказала MailOnline
, что жена Уэста «опустошена», так как была уверена, что у них с мужем крепкий брак.
«Кэтрин видела фотографии, и она раздавлена. Я пришла поговорить с ней, как только узнала обо всем. Я пыталась поговорить с Домиником, но он не отвечает на звонки. Она глубоко шокирована, потому что не знала, что что-то происходит. Они были сплоченной парой, так что все это совершенно неожиданно. Она думала, что у них был крепкий брак, а теперь, наверное, все кончено. Вот как она себя чувствует сейчас... Им нужно поговорить, но в данный момент она лишилась дара речи».
Комментариев о Римских каникулах от самих участников интриги так и не поступило, однако Доминик решил не расстраивать свою жену и вернулся в семью. Они оба вышли к толпе репортеров счастливые и поцеловались.
Доминик заявил, что их брак не рушится и всё под контролем.
«Я просто хочу сказать, что наш брак крепок и мы все еще вместе».
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