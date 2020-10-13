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СМИ: Доминик Уэст и Лили Джеймс провели вместе выходные

13 октября
2020 год

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13 октября 2020
«Золушку» Лили Джеймс и звезду сериала «Любовники» Доминика Уэста застали за поцелуями на отдыхе в Риме.

СМИ: Доминик Уэст и Лили Джеймс провели вместе выходные

Еще недавно Лили приписывали роман с Крисом Эвансом. А уже сейчас актриса была замечена на романтическом ужине с женатым коллегой. Они катались на электросамокате, обнимались, осматривали местные достопримечательности и вместе ужинали в ресторане. Джеймс и Уэст провели две ночи в номере люкс в пятизвездочном отеле Rocco Forte Hotel De La Ville с панорамным видом на город.

Сами актеры никак не прокомментировали свой отдых, хотя Доминика Уэста дома ждет жена с четырьмя детьми, а Лили Джеймс только недавно разошлась с Мэттом Смитом, у которого в свою очередь уже завязались романтические отношения с Эмилией Кларк.

Лили и Мэтт даже пытались возобновить отношения после расставания и жили в одном доме на карантине, однако позже оба сошлись на мысли, что между ними может быть лишь дружба.

Фотографии знаменитостей увидела супруга актера. Подруга Кэтрин, которая пришла утешить ее, рассказала MailOnline, что жена Уэста «опустошена», так как была уверена, что у них с мужем крепкий брак.

«Кэтрин видела фотографии, и она раздавлена. Я пришла поговорить с ней, как только узнала обо всем. Я пыталась поговорить с Домиником, но он не отвечает на звонки. Она глубоко шокирована, потому что не знала, что что-то происходит. Они были сплоченной парой, так что все это совершенно неожиданно. Она думала, что у них был крепкий брак, а теперь, наверное, все кончено. Вот как она себя чувствует сейчас... Им нужно поговорить, но в данный момент она лишилась дара речи».

Комментариев о Римских каникулах от самих участников интриги так и не поступило, однако Доминик решил не расстраивать свою жену и вернулся в семью. Они оба вышли к толпе репортеров счастливые и поцеловались.

СМИ: Доминик Уэст и Лили Джеймс провели вместе выходные

Доминик заявил, что их брак не рушится и всё под контролем.

«Я просто хочу сказать, что наш брак крепок и мы все еще вместе».
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