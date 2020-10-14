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«Нормальная актерская карьера начинается в районе 40 лет»: Аня Чиповская об успехе в кино

14 октября
2020 год

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14 октября 2020
Аня Чиповская в своем недавнем интервью телеканалу «Кино ТВ» рассказала о трудностях актерской профессии.

«Нормальная актерская карьера начинается в районе 40 лет»: Аня Чиповская об успехе в кино

Чиповская призналась, что серьезные и сложные драматические роли достаются актрисам в отнюдь не юном возрасте. Как утверждает Аня, проблема кроется в предрассудках, бытующих в отечественном кинематографе. Сама Чиповская с нетерпением ждала, когда ей стукнет чуть больше тридцати лет.

«Всем бесконечно тяжело. Особенно потому что люди живут в предрассудках и мыслят стереотипами, и ничего с этим поделать нельзя. Я не знаю, как изменилась ситуация, я знаю, что просто повзрослела. Вот что произошло с этой трагической ситуацией, когда тебе не предлагают никаких нормальных ролей. Мне просто стало больше 30, слава тебе, господи. Ситуация изменилась, потому что все драматические нормальные роли лежат там, начинаются в этом районе. Я убеждена, что нормальная актерская карьера начинается в районе 40 лет».

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«Нормальная актерская карьера начинается в районе 40 лет»: Аня Чиповская об успехе в кино фотографии
«Нормальная актерская карьера начинается в районе 40 лет»: Аня Чиповская об успехе в кино фотографии
«Нормальная актерская карьера начинается в районе 40 лет»: Аня Чиповская об успехе в кино фотографии
«Нормальная актерская карьера начинается в районе 40 лет»: Аня Чиповская об успехе в кино фотографии
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