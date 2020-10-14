Андрей Ургант, Александр Панкратов-Черный, Людмила Поргина и Борис Смолкин рассказали, как изменились их доходы во время карантина

Андрей Ургант
, Людмила Поргина
, Борис Смолкин
и Александр Панкратов-Черный
рассказали порталу telegramma.pro
об уменьшении доходов в период карантина.
Андрей Ургант оказался почти на грани бедности. На протяжении четырех месяцев у него не было ни спектаклей, ни концертов, ни корпоративов. Актер вспоминает, что раньше в октябре у него были расписаны практически все новогодние корпоративы, а сейчас – тишина. Ургант помогает дочери, воспитывающей двух детей, на что также уходит значительная часть расходов.
Доходы Людмилы Поргиной упали примерно на 150 000 рублей в месяц. Но Людмила Андреевна смотрит на ситуацию с оптимизмом.
«Творческие вечера сейчас не провожу. У меня много заболевших друзей. А некоторые даже ушли из жизни. Так что стоит ли рисковать? Надо немного переждать».
Заслуженная артистка также рассказала и о надбавке, которая выплачивается ей. Даже с учетом этой надбавки и театральной пенсии Людмиле Андреевне пришлось сильно ограничить свои желания.
«Нам как заслуженным артистам прибавляется еще 30 000. Моя театральная пенсия составляет 23 000 рублей. В итоге я получаю 53 000 рублей. Конечно, я ограничила себя в каких-то потребностях. Но мы надеемся, что скоро все пройдет. И тогда махнем в Дубай и Турцию — загорать».
В период пандемии доходы Бориса Смолкина упали на 80%. И так же, как и у Андрея Урганта, у него практически нет предложений по корпоративам. Но Борис Григорьевич не унывает, а старается заработать всеми возможными способами: преподает в Санкт-Петербургском университете культуры, ведет творческие вечера. Актер считает, что хотя первая волна вируса прошла, все меры предосторожности всё равно необходимо соблюдать.
«Вирус – это действительно большая опасность. Радует то, что врачи научились более-менее лечить эту болезнь. Но соблюдать все необходимые меры предосторожности, на мой взгляд, необходимо».
Александр Панкратов-Черный сообщил, что антрепризные спектакли в связи со сложившимися событиями отменили. Артист обеспокоен за своих коллег, однако самому ему, как он утверждает, дотаций и надбавок хватает.
«Но я-то ладно, проживу, просуществую, а вот молодые ребята, задействованные в антрепризах, пострадают. Особенно, если они находятся вне репертуарного театра и не получают никаких дотаций. А у многих детишки и семьи».
Актер также усомнился в том, что все надбавки доходят до врачей. Он сам слышал жалобы медиков, которые круглосуточно спасают жизни и подвергаются опасности. Панкратов-Чёрный считает, что в первую очередь нужно решить вопрос с их заработной платой.
«Расскажу о еще одной проблеме, которая меня волнует. Владимир Путин говорил, что медицинские работники должны получать надбавку, но есть информация, что эти деньги получают не все. А это значит, что где-то эти денежки застревают. Мне кажется, что нужно провести инспекцию, потому что медработники рискуют и своим здоровьем, и жизнью. Это очень важно. Это замечательные люди, которые заслуживают того, чтобы деньги, назначенные президентом и мэром, до них доходили, а не исчезали и таяли бы в чьих-то карманах или каких-то сусеках».
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