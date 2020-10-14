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У Ольги Сутуловой и Евгения Стычкина родился сын

14 октября
2020 год

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14 октября 2020
У 40-летней Ольги Сутуловой и 46-летнего Евгения Стычкина родился сын. Евгений поделился этой новостью, записав видео из больничной палаты. Свои эмоции Евгений передал выразительной декламацией отрывка из «Письма в Россию» Набокова:

«Послушай, милый друг, я абсолютно счастлив. ...Блуждая по улицам, по площадям, рассеянно чувствуя губы сырости сквозь дырявые подошвы, я гордо несу в себе свое невообразимое счастье».

У Ольги Сутуловой и Евгения Стычкина родился сын

О беременности Ольги стало известно в конце сентября благодаря фотографу Ольге Тупоноговой-Волковой, которая опубликовала снимок беременной актрисы, посетившей её выставку. Для Ольги новорождённый малыш - первенец, а Евгений воспитывает еще четверых детей от предыдущих отношений.
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У Ольги Сутуловой и Евгения Стычкина родился сын фотографии
У Ольги Сутуловой и Евгения Стычкина родился сын фотографии
У Ольги Сутуловой и Евгения Стычкина родился сын фотографии
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