У Ольги Сутуловой и Евгения Стычкина родился сын

У 40-летней Ольги Сутуловой
и 46-летнего Евгения Стычкина
родился сын. Евгений поделился этой новостью, записав видео из больничной палаты
. Свои эмоции Евгений передал выразительной декламацией отрывка из «Письма в Россию» Набокова:
«Послушай, милый друг, я абсолютно счастлив. ...Блуждая по улицам, по площадям, рассеянно чувствуя губы сырости сквозь дырявые подошвы, я гордо несу в себе свое невообразимое счастье»
.
О беременности Ольги стало известно в конце сентября благодаря фотографу Ольге Тупоноговой-Волковой, которая опубликовала снимок беременной актрисы, посетившей её выставку
. Для Ольги новорождённый малыш - первенец, а Евгений воспитывает еще четверых детей от предыдущих отношений.
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