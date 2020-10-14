Блеск и нищета красных дорожек: Нелли Уварова, Ингеборга Дапкунайте и Мария Ивакова

Несмотря на стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией светская и культурная жизнь в столице не торопится застывать в тревожной неопределенности. Послушно натянув маски, мастодонты и новички отечественного шоу-бизнеса осторожно социализировались на премьерах спектаклей и фильмов.
1 октября театр «Современник» открыл юбилейный 65-й сезон премьерой спектакля «Собрание сочинений», поставленного новым худруком Виктором Рыжаковым
по пьесе Евгения Гришковца
. В спектакле задействованы Марина Неелова
, Алена Бабенко
и Никита Ефремов
. Среди гостей премьеры были замечены Дмитрий Певцов
и Ольга Дроздова
, Владимир Познер
, Юлия Меньшова
, Мария Ивакова
и другие.
фото: Евгений Гришковец
фото: Мария Ивакова
фото: Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов
фото: Юлия Меньшова и Игорь Гордин
7 октября в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера фильма «Китобой»
, получившего премии «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль» и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков на 31-м «Кинотавре»
. Среди гостей премьеры были замечены Елена Лядова
, Владимир Вдовиченков
, Александра Ревенко
, Варвара Шмыкова
и другие.
фото: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
фото: Александра Ревенко
фото: Варвара Шмыкова
12 октября в Театре наций прошла премьера спектакля «Горбачев», главные роли в котором исполняют Евгений Миронов
и Чулпан Хаматова
. Первыми оценить премьеру постановки Алвиса Херманиса
пришли Максим Виторган
и Нино Нинидзе
, Ингеборга Дапкунайте
, Нелли Уварова
и другие.
фото: Максим Виторган и Нино Нинидзе
фото: Нелли Уварова с мужем
фото: Ингеборга Дапкунайте
фото: Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин
Этим же вечером в столичном кинотеатре «Иллюзион» прошел показ документального фильма «Женщина»
. Среди гостей премьеры были замечены Ингеборга Дапкунайте
и Полина Аскери
.
фото: Полина Аскери фото: Ингеборга Дапкунайте
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