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Блеск и нищета красных дорожек: Нелли Уварова, Ингеборга Дапкунайте и Мария Ивакова

14 октября
2020 год

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14 октября 2020
Несмотря на стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией светская и культурная жизнь в столице не торопится застывать в тревожной неопределенности. Послушно натянув маски, мастодонты и новички отечественного шоу-бизнеса осторожно социализировались на премьерах спектаклей и фильмов.
1 октября театр «Современник» открыл юбилейный 65-й сезон премьерой спектакля «Собрание сочинений», поставленного новым худруком Виктором Рыжаковым по пьесе Евгения Гришковца. В спектакле задействованы Марина Неелова, Алена Бабенко и Никита Ефремов. Среди гостей премьеры были замечены Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова, Владимир Познер, Юлия Меньшова, Мария Ивакова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Нелли Уварова, Ингеборга Дапкунайте и Мария Ивакова
фото: Евгений Гришковец

Блеск и нищета красных дорожек: Нелли Уварова, Ингеборга Дапкунайте и Мария Ивакова
фото: Мария Ивакова

Блеск и нищета красных дорожек: Нелли Уварова, Ингеборга Дапкунайте и Мария Ивакова
фото: Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов

Блеск и нищета красных дорожек: Нелли Уварова, Ингеборга Дапкунайте и Мария Ивакова
фото: Юлия Меньшова и Игорь Гордин

7 октября в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера фильма «Китобой», получившего премии «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль» и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков на 31-м «Кинотавре». Среди гостей премьеры были замечены Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Александра Ревенко, Варвара Шмыкова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Нелли Уварова, Ингеборга Дапкунайте и Мария Ивакова
фото: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Блеск и нищета красных дорожек: Нелли Уварова, Ингеборга Дапкунайте и Мария Ивакова
фото: Александра Ревенко

Блеск и нищета красных дорожек: Нелли Уварова, Ингеборга Дапкунайте и Мария Ивакова
фото: Варвара Шмыкова

12 октября в Театре наций прошла премьера спектакля «Горбачев», главные роли в котором исполняют Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Первыми оценить премьеру постановки Алвиса Херманиса пришли Максим Виторган и Нино Нинидзе, Ингеборга Дапкунайте, Нелли Уварова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Нелли Уварова, Ингеборга Дапкунайте и Мария Ивакова
фото: Максим Виторган и Нино Нинидзе

Блеск и нищета красных дорожек: Нелли Уварова, Ингеборга Дапкунайте и Мария Ивакова
фото: Нелли Уварова с мужем

Блеск и нищета красных дорожек: Нелли Уварова, Ингеборга Дапкунайте и Мария Ивакова
фото: Ингеборга Дапкунайте

Блеск и нищета красных дорожек: Нелли Уварова, Ингеборга Дапкунайте и Мария Ивакова
фото: Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин

Этим же вечером в столичном кинотеатре «Иллюзион» прошел показ документального фильма «Женщина». Среди гостей премьеры были замечены Ингеборга Дапкунайте и Полина Аскери.

Блеск и нищета красных дорожек: Нелли Уварова, Ингеборга Дапкунайте и Мария Ивакова
фото: Полина Аскери

Блеск и нищета красных дорожек: Нелли Уварова, Ингеборга Дапкунайте и Мария Ивакова
фото: Ингеборга Дапкунайте
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Блеск и нищета красных дорожек: Нелли Уварова, Ингеборга Дапкунайте и Мария Ивакова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Нелли Уварова, Ингеборга Дапкунайте и Мария Ивакова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Нелли Уварова, Ингеборга Дапкунайте и Мария Ивакова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Нелли Уварова, Ингеборга Дапкунайте и Мария Ивакова фотографии
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