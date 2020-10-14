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«3 дня были прям жёсткими»: Кристина Асмус заразилась коронавирусной инфекцией

14 октября
2020 год

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14 октября 2020
Кристина Асмус пополнила ряды заразившихся коронавирусной инфекции. О том, как она переносит болезнь, актриса рассказала своим подписчикам в Инстаграме:

«3 дня были прям жёсткими»: Кристина Асмус заразилась коронавирусной инфекцией

«В общем, у меня подтвердился Ковид. 3 дня были прям жесткими - температура выше 39. И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась...
Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается. Два раза приезжала Скорая. Пока я дома. Сегодня ещё жду врача, чтоб посмотреть динамику.
Сейчас температура 37,9.
Я прошу вас не забывать о вирусе и быть аккуратными!!! Маски!!! Перчатки!!! Антисептики!!! Дистанция!!! Никуда не ходите, если почувствовали первые признаки!!!
Всем здоровья!!»
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«3 дня были прям жёсткими»: Кристина Асмус заразилась коронавирусной инфекцией фотографии
«3 дня были прям жёсткими»: Кристина Асмус заразилась коронавирусной инфекцией фотографии
«3 дня были прям жёсткими»: Кристина Асмус заразилась коронавирусной инфекцией фотографии
«3 дня были прям жёсткими»: Кристина Асмус заразилась коронавирусной инфекцией фотографии
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