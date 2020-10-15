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90-летний Иван Краско объяснил, почему отказался от госпитализации с диагностированным коронавирусом

15 октября
2020 год

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15 октября 2020
На днях стало известно, что 90-летний актёр Иван Краско заразился коронавирусом. В интервью Федеральному агентству новостей Краско заявил, что подцепил инфекцию на работе - в театре им. В.Ф.Комиссаржевской.

90-летний Иван Краско объяснил, почему отказался от госпитализации с диагностированным коронавирусом

«Хоть я никогда и не верил в то, что меня зацепит этот вирус, но вот так получилось. Скорее всего, вирус принес в театр кто-то из коллег, у нас несколько актеров уже переболели. А может, и зрители, сейчас трудно сказать, как эта зараза попала к нам.
Первое тестирование дало положительный результат, а затем и второе подтвердило его. Вот такой контроль показал, что у меня общая положительная реакция на коронавирусную инфекцию. И сразу же после первого теста мне сказали, что надо отправиться на самоизоляцию, домой. А лучше, учитывая мой возраст, лечь в больницу».

Несмотря на преклонный возраст, Иван Иванович не испугался болезни, так как не ощутил серьёзных симптомов: «Я удивился, потому что никаких особенных изменений ни в состоянии организма, ни в самочувствии не было. Так как-то все само собой — была, конечно, некая слабость, но я не придал ей значения, ведь я перенапрягся.
Дело в том, что после полугодового карантинного перерыва — даже скорее творческого голодания — я сразу сыграл два спектакля подряд — 3 и 5 октября. Это потребовало от меня много энергии. И он подловил меня, я так считаю, этот проклятый, коварный вирус. Он, наверное, так и действует: у кого диабет, у кого с легкими проблемы, а кто, и как я, перегрузился работой, переутомился, немного ослаб. Вот он, улучив момент — да, уж очень хитрый, коварный вирус — настиг и меня».

90-летний Иван Краско объяснил, почему отказался от госпитализации с диагностированным коронавирусом

Актёр проигнорировал рекомендации врачей и отказался от госпитализации: «Во-первых, у меня здесь, дома, комфорт и уход. Моя жена Наталья старается все время покормить меня чем-то разнообразным. Я ей говорю: «Ты мне не дашь ощутить потерю вкуса! Не лишаешь ли ты меня своей заботой всех прелестей этой болезни?» Это, конечно, шутка. Да и сыновья — Федя с Ваней — как-то внимательно за мной присматривают. Да и потом, понимаете, четыре с половиной тысячи рублей в день отдавать за отдельную палату в больнице — это пока что не в моих силах и возможностях».
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90-летний Иван Краско объяснил, почему отказался от госпитализации с диагностированным коронавирусом фотографии
90-летний Иван Краско объяснил, почему отказался от госпитализации с диагностированным коронавирусом фотографии
90-летний Иван Краско объяснил, почему отказался от госпитализации с диагностированным коронавирусом фотографии
90-летний Иван Краско объяснил, почему отказался от госпитализации с диагностированным коронавирусом фотографии
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