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Лили Джеймс прокомментировала поцелуй с женатым актером

15 октября
2020 год

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15 октября 2020
На днях 31-летнюю актрису Лили Джеймс заметили целующейся с Домиником Уэстом, «примерным» мужем и отцом четырех детей. Во время съемок в Риме они катались вдвоем на одном самокате, сидели в кафе и даже провели две ночи в люксе отеля. Жена Уэста, Кэтрин Фицджеральд, сначала никак не комментировала эту ситуацию. Но позже муж и жена появились вместе на публике и заявили, что у них крепкий брак и они всё ещё вместе.

Лили Джеймс прокомментировала поцелуй с женатым актером

Лили тоже есть, что сказать. Она дала интервью Harper's Bazaar, в котором упомянула, что «постоянно совершает ошибки». И о том, что ошибки всегда можно исправить и извлечь из них уроки.

«Мне бы не хотелось убегать от каких-то ситуаций или бояться что-то делать. Мне кажется, лучше броситься в омут с головой и наделать ошибок с открытым сердцем. Если ваши инстинкты работают, даже если они ведут не туда, или если вы открыты, вы можете оправиться от своих ошибок и учиться на них».

Лили Джеймс прокомментировала поцелуй с женатым актером

Актриса также отметила, что порой ей тяжело воспринимать критику, потому что она принимает негативные высказывания в свой адрес близко к сердцу.

«Критика может быть полезной, если она конструктивная. А если это что-то личное, это воспринимается как месть или нападение — это уже и правда сложно. Но я все еще учусь, мне кажется, я смогу «вырастить броню». Потому что важно только то, как ты к себе относишься и как к тебе относятся твои любимые».

Лили Джеймс не так давно рассталась с Мэттом Смитом. Актеры сходились и расходились, но всё же решили закончить этот роман.
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Лили Джеймс прокомментировала поцелуй с женатым актером фотографии
Лили Джеймс прокомментировала поцелуй с женатым актером фотографии
Лили Джеймс прокомментировала поцелуй с женатым актером фотографии
Лили Джеймс прокомментировала поцелуй с женатым актером фотографии
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