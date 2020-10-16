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Хоакина Феникса раскритиковали за роль Наполеона

16 октября
2020 год

Лайфстайл >>
16 октября 2020
Зрители раскритиковали актера Хоакина Феникса, получившего роль Наполеона Бонапарта в новом фильме режиссера Ридли Скотта. Пользователи твиттера уверены, что артист не может сыграть полководца из-за его корней.

Хоакина Феникса раскритиковали за роль Наполеона

В социальной сети напомнили, что отец Хоакина был из испано-ирландской семьи, а мать происходила из семьи еврейских иммигрантов из Венгрии и России. Пользователи верят, что на главную роль стоило взять французского актера. Некоторые также предположили, что артист, чей рост составляет 173 сантиметра, слишком высок для роли французского лидера. Многие публично выразили свое негодование, написав об этом.

«Жаль, что не самых популярных актеров всегда лишают возможности. Уверен, что во Франции нашелся бы хороший актер для этой роли, разве нет?»

«Им нужно выбрать настоящего француза, а не какого-нибудь голливудского актера. Это смешно. Так много талантов упускается из-за культурных предубеждений».
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Хоакина Феникса раскритиковали за роль Наполеона фотографии
Хоакина Феникса раскритиковали за роль Наполеона фотографии
Хоакина Феникса раскритиковали за роль Наполеона фотографии
Хоакина Феникса раскритиковали за роль Наполеона фотографии
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