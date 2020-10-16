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«Родился бы женщиной, тоже был бы феминисткой»: Гоша Куценко об обвинениях в харассменте

16 октября
2020 год

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16 октября 2020
Гоша Куценко, признавшийся в том, что переболел коронавирусом еще в декабре, дал откровенное интервью порталу StarHit, в котором сообщил о харассменте, опыте создания музыки и отношениях в семье.

«Родился бы женщиной, тоже был бы феминисткой»: Гоша Куценко об обвинениях в харассменте

Куценко рассказал об опыте создания музыки. Артист и не ожидал, как сильно отстал от современности.

«Мне казалось, я делаю модную музыку, но потом послушал, что народ сейчас играет и понял — безудержно отстал. Если я буду хип-хоп исполнять, все подумают, что я чего-то проглотил. Мне уже нужно к классике стремиться. Я могу крикнуть, но это жалкое зрелище».

Куценко рассказал о встрече с популярной блогершей, которая обвинила актера в домогатеьствах. Актер отнесся к этой оплошности с юмором и уверил, что тоже бы стал феминисткой, будь он женщиной.

«Я искал танцовщицу в Питере, хотел отснять, как мой герой берет уроки хореографии. Мне дали телефон некой Алины. Я почему-то решил, что она точно танцует и пригласил ее в кафе, чтобы познакомиться и в дальнейшем позвать на съемки. Оказалось, это самая крутая феминистка Петербурга. И ей показалось, что я хочу ее изнасиловать прямо в ресторане. При всех. Я со всем уважением к ней отнесся. Родился бы женщиной, тоже был бы феминисткой. Теперь я кастинги делаю только через агентства. Это будет гарантия моей порядочности. Зато появился хороший эпизод для моей картины».

Поведал Гоша и секрет счастливых отношений. Семейное счастье кроется в разлуке.

«Я могу поиздеваться и назвать себя антисемейным человеком. Думаю, что секрет в разлуках. Я все время работаю, снимаюсь, гастролирую. Я слишком ценю сближение. Ну и в быту я непритязательный».
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«Родился бы женщиной, тоже был бы феминисткой»: Гоша Куценко об обвинениях в харассменте фотографии
«Родился бы женщиной, тоже был бы феминисткой»: Гоша Куценко об обвинениях в харассменте фотографии
«Родился бы женщиной, тоже был бы феминисткой»: Гоша Куценко об обвинениях в харассменте фотографии
«Родился бы женщиной, тоже был бы феминисткой»: Гоша Куценко об обвинениях в харассменте фотографии
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