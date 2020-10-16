«Это был один из лучших дней в моей жизни»: Тимоти Шаламе о поцелуях с Лилли-Роуз Депп

В недавнем интервью журналу GQ Тимоти Шаламе
впервые прокомментировал свой романтический отдых с Лили-Роуз Депп
.
Еще год назад звезды были замечены вместе на яхте, тогда же появились слухи, что они встречаются
. Фото, на которых пара целуется, стали вирусными. Многие фанаты Шаламе сразу решили, что наигранная страсть – это пиар-ход. Сам Шаламе впервые решил высказаться о том, что накипело.
«Той ночью я лег спать, думая, что это был один из лучших дней в моей жизни. Я был на этой яхте весь день с той, которую действительно любил. Я закрыл глаза и подумал: «Это было здорово!». А потом проснулся и увидел все эти кадры, почувствовал себя смущенным. Я выглядел как аристократ, такой бледный... А потом люди сказали: «Это пиар-ход». Пиар-ход? Вы думаете, я бы хотел так выглядеть перед всеми вами?»
Тимоти признался, что вездесущие папарацци действительно беспокоят его.
«И я бы предпочел переживать и беспокоиться из-за этого, чем из-за того, что я получу на экзаменах PSAT, SAT или ACT. Но с развитием социальных сетей теперь у каждого есть камера, которую можно включить когда и где угодно, поэтому мне интересно, каков смысл преследовать кого-то с зеркалкой?»
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