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«Это был один из лучших дней в моей жизни»: Тимоти Шаламе о поцелуях с Лилли-Роуз Депп

16 октября
2020 год

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16 октября 2020
В недавнем интервью журналу GQ Тимоти Шаламе впервые прокомментировал свой романтический отдых с Лили-Роуз Депп.

«Это был один из лучших дней в моей жизни»: Тимоти Шаламе о поцелуях с Лилли-Роуз Депп

Еще год назад звезды были замечены вместе на яхте, тогда же появились слухи, что они встречаются. Фото, на которых пара целуется, стали вирусными. Многие фанаты Шаламе сразу решили, что наигранная страсть – это пиар-ход. Сам Шаламе впервые решил высказаться о том, что накипело.

«Той ночью я лег спать, думая, что это был один из лучших дней в моей жизни. Я был на этой яхте весь день с той, которую действительно любил. Я закрыл глаза и подумал: «Это было здорово!». А потом проснулся и увидел все эти кадры, почувствовал себя смущенным. Я выглядел как аристократ, такой бледный... А потом люди сказали: «Это пиар-ход». Пиар-ход? Вы думаете, я бы хотел так выглядеть перед всеми вами?»

Тимоти признался, что вездесущие папарацци действительно беспокоят его.

«И я бы предпочел переживать и беспокоиться из-за этого, чем из-за того, что я получу на экзаменах PSAT, SAT или ACT. Но с развитием социальных сетей теперь у каждого есть камера, которую можно включить когда и где угодно, поэтому мне интересно, каков смысл преследовать кого-то с зеркалкой?»
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«Это был один из лучших дней в моей жизни»: Тимоти Шаламе о поцелуях с Лилли-Роуз Депп фотографии
«Это был один из лучших дней в моей жизни»: Тимоти Шаламе о поцелуях с Лилли-Роуз Депп фотографии
«Это был один из лучших дней в моей жизни»: Тимоти Шаламе о поцелуях с Лилли-Роуз Депп фотографии
«Это был один из лучших дней в моей жизни»: Тимоти Шаламе о поцелуях с Лилли-Роуз Депп фотографии
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