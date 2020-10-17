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Одна за всех: Мария Ивакова, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева

17 октября
2020 год

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17 октября 2020
15 октября в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма Оксаны Карас «Доктор Лиза», посвящёного памяти Елизаветы Петровны Глинки, главе фонда «Справедливая помощь», трагически погибшей в авиакатастрофе в 2016 году.
Среди первых гостей премьеры были замечены Мария Ивакова, Агата Муцениеце, Юрий Чурсин, Марина Зудина и другие.

Одна за всех: Мария Ивакова, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Мария Ивакова

Одна за всех: Мария Ивакова, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Марина Зудина с детьми

Одна за всех: Мария Ивакова, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Алёна Бабенко

Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова не смогла присутствовать на премьере лично. поэтому записала видеообращение к зрителям: «Я очень ждала этого дня, но судьба распорядилась так, что сегодня мне нужно остаться дома. Я всей душой вместе с вами! Хочу сказать огромное спасибо всей команде: и режиссёру Оксане, и продюсеру Саше, и оператору Серёже, и каждому, каждому человеку, который участвовал в создании этого кино. Наша группа так сплотилась и для нас всех это немножко больше, чем кино. У меня появилось огромное количество новых, потрясающих, изумительных друзей.
Я хочу сказать огромное спасибо Лизе Глинке за то, что она была в моей жизни и была в жизни многих людей, нуждавшихся в её помощи. За то, что она, уже после своего ухода, передружила всех нас. За то, что она жива до сих пор, потому что она в моем сердце и в сердцах огромного количества людей».

Одна за всех: Мария Ивакова, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Екатерина Гусева

Одна за всех: Мария Ивакова, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Олеся Судзиловская

Одна за всех: Мария Ивакова, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Агата Муцениеце

Одна за всех: Мария Ивакова, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Таисия Вилкова

Одна за всех: Мария Ивакова, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Яна Гладких

«Доктор Лиза» в прокате с 22 октября 2020 года.

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Одна за всех: Мария Ивакова, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева фотографии
Одна за всех: Мария Ивакова, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева фотографии
Одна за всех: Мария Ивакова, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева фотографии
Одна за всех: Мария Ивакова, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева фотографии
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