Одна за всех: Мария Ивакова, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева

Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова не смогла присутствовать на премьере лично. поэтому записала видеообращение к зрителям: «Я очень ждала этого дня, но судьба распорядилась так, что сегодня мне нужно остаться дома. Я всей душой вместе с вами! Хочу сказать огромное спасибо всей команде: и режиссёру Оксане, и продюсеру Саше, и оператору Серёже, и каждому, каждому человеку, который участвовал в создании этого кино. Наша группа так сплотилась и для нас всех это немножко больше, чем кино. У меня появилось огромное количество новых, потрясающих, изумительных друзей.
Я хочу сказать огромное спасибо Лизе Глинке за то, что она была в моей жизни и была в жизни многих людей, нуждавшихся в её помощи. За то, что она, уже после своего ухода, передружила всех нас. За то, что она жива до сих пор, потому что она в моем сердце и в сердцах огромного количества людей».
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