«Вопрос «кто я?» меня очень интересует»: Никита Ефремов о самоанализе

Для Никиты Ефремова
осень выдалась очень насыщенная: в конце августа в онлайн-кинотеатре START
состоялась премьера сериала «Хороший человек»
с Никитой и Юлией Снигирь
в главных ролях, 1 октября актёр вышел на сцену театра «Современник» в премьерной постановке «Собрание сочинений» по сценарию Гришковца
, а 21 и 22 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоится премьера спектакля «Бесы» по роману Ф.М. Достоевского в постановке Константина Богомолова
, в которой Никита исполняет роль Петра Верховенского. На фоне каскада премьер Никита прилежно раздаёт интервью, рассказывая о своём разводе
, о решённых проблемах с алкоголем
и о пристрастии к психоанализу. В интервью изданию «ОК!»
Никита вновь поделился своими открытиями в области душевной организации человека.
О возрасте и энергии
«Я не молодею. И хотя 32 года — это, в общем-то, не так много, но по сравнению с 20 годами разница всё равно чувствуется. Поэтому надо учиться заботиться о себе. Да, конечно, были моменты, когда я перегорал. Теперь просто надоело. Хочется быть бережным по отношению как к себе самому, так и к другим — к партнерам, к делу. Грамотно тратить свою энергию, понимать, что её у меня не такое огромное количество, как я себе представляю или как бы мне хотелось»
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Об исследовании собственных эмоций
«Я верю в то, что набор тех чувств, которые мы исследуем, у всех людей очень схож. Так или иначе все люди испытывают счастье и радость — если им, конечно, повезло и в их жизни это есть. В также те чувства, которые почему-то принято называть негативными, — злость, ненависть и прочее. У меня, например, очень долго был момент (может быть, откуда-то из детства это пошло), когда я считал, что если я злюсь, то я плохой. Я как бы запрещал себе злиться и очень сопротивлялся подобным состояниям. Естественно, речь не идет о том, чтобы эти чувства переходили в действия, чтобы не наносить ущерба другим и себе. Но тем не менее отрицать, что эти эмоции периодически возникают, мне не хотелось бы. Я такие негативные чувства проживаю, ведь это тоже энергия. Вообще мир — это всё какая-то энергия, мысли в том числе. Мне очень интересно её изучать, смотреть, какие у меня блоки, сопротивления. Ведь именно сопротивление какой-то внутренней злости и рождает еще большее напряжение. Наверное, поэтому эти отрицательные энергии и хочется изучать — чтобы не стать их заложником, а просто с ними знакомиться. И профессия актера, думаю, мне в этом помогает»
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Об отношениях с Марией Иваковой
«Если у нас совпадают интересы, какая-то тема, то [Маша] может составить [мне компанию]. Если нет, то она занимается чем-то своим, а я своим. Это же классно, когда каждый свободен в своём выборе и делает то, что он хочет. Мы, конечно, обмениваемся потом впечатлениями. У нас, например, часто происходят разговоры о внутренней сущности человека… Ну это, в общем-то, такой основной вопрос: кто я? И он меня очень интересует.
Я вообще считаю, что это путь к балансу — делать то, что действительно хочется. Не так, конечно, «что хочу, то и ворочу, и пошли все куда подальше». Но если научиться себя слушать, то можно очень много интересного услышать от себя самого. Я в это верю»
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О выборе и ответственности
«Если я что-то беру, то это ведь мой выбор. У нас была однажды дискуссия с подписчиками в инстаграме на эту тему, мне тогда писали: что значит — делаю, что хочу? А вот когда есть дети? Как же с ними делать только то, хочется? Я говорю, ну вы же в свое время сами их хотели и сделали этот выбор, это просто ваша ответственность. Также и у меня есть ответственность за то, что я хочу. Если я что-то выбрал, значит, я выбрал и последствия этого. Если я выбрал какое-то свое «хочу», это значит, что я автоматически согласен со всеми последствиями, которое оно за собой несет»
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О восприятии критики
«Всё зависит от моего состояния: могу очень болезненно воспринять, могу спокойно. Если я в каком-то нересурсном состоянии, то мне вообще жить болезненно, не то что критику воспринимать. И наоборот, если я нахожусь в согласии с миром и с самим собой, то всё хорошо»
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