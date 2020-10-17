Алёна Михайлова опровергла слухи о романе с Антоном Лапенко

В разгар фестиваля «Кинотавр», который проходил в этом году с 11 по 18 сентября, в прессе появилась новость о романе актёров сериала «Чики» Алены Михайловой
и Антона Лапенко
. На одной из вечеринок, проходивших в рамках фестиваля, доморощенные папарацци засняли актёров, прогуливающихся в обнимку. И моментально сделали соответствующие выводы
. Однако в интервью Надежде Стрелец
Алёна опровергла этот слух.
«Я влюблена, но не в Антона Лапенко, у меня другой молодой человек!
После истории на «Кинотавре» ко мне очень много обращались за комментарием. Я просто не отвечаю, потому что это бред.
Мы с Лапенко посмеялись какое-то время над этой историей, а потом уже как-то не очень смешно становится. Люди взяли что-то, выдумали и раздули до каких-то масштабов. И все это подхватывают. Это просто как вирус какой-то. У меня есть молодой человек, и я думаю, что ему это тоже не очень приятно»
.
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