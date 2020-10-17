Алёна Михайлова опровергла слухи о романе с Антоном Лапенко

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Больше, чем порно: Александр Паль, Любовь Аксёнова и Сергей Бурунов

17 октября

«Я не могла на себя смотреть»: Алёна Михайлова рассказала о своих комплексах

У актрисы были огромные проблемы с принятием себя