«Я не могла на себя смотреть»: Алёна Михайлова рассказала о своих комплексах

Популярность 25-летней актрисы из Перми Алёны Михайловой, дебютировавшей в 2018 году, стремительно набирает обороты - на 2020 год запланирован выход четырёх фильмов с её участием. После оглушительного успеха сериала «Чики» на актрису посыпались деловые предложения, полностью лишившие её свободного времени. В интервью Надежде Стрелец Алёна призналась, что почти ни с кем не общается, а свои редкие выходные тратит, в основном, на глубокий безмятежный сон. В этой же беседе Алёна рассказала о своём переезде в Москву, о серьёзных проблемах с принятием себя и о том, почему у сериала «Чики» не будет второго сезона.
О травме и уходе из спорта
«Я до сих пор не знаю, что это было. Но у меня поясница болит всю жизни. Я занималась гимнастикой, греблей, лёгкой атлетикой, в футбол играла, в баскетбол. Мне разрешали не ходить на уроки, потому что я за школу участвовала в соревнованиях. Была зима, у нас была физкультура на лыжах. А у меня же как: с утра тренировка по легкой атлетике, а вечером, допустим, баскетбол. И видимо, была очень большая нагрузка. Обычно я на лыжах с пацанами впереди всех, девчонки где-то сзади плетутся. А тут я просто не то что ехать не могу, не могу идти. Не знаю, что-то случилось. Парни тащили мои сумки, я шла на лыжных палках домой. Родители говорят: “Садись есть”. А мне страшно сказать, что происходит, потому что я сама не понимаю. Я говорю: “Пойду полежу”. Легла на диван, полежала, и не могу встать. И мне стало дико страшно. Два дня я лежала. Я вообще не могла ничего делать. Меня в ванную на руках носили. Через день я начала ползать. Семья у меня не богатая: мама продавец, папа водитель. И надо было делать МРТ. Я пошла в поликлинику. Хирург меня отправил к неврологу, невролог меня отправил к хирургу. Какую-то мазь мне дали, и всё. Как-то само со временем более-менее прошло, но сейчас мне это очень сильно мешает танцевать. Я хожу к мануальщику регулярно.
Мне кажется, что это психосоматика. Проблемы какие-то в голове. Думаю, что всё это переплетено, и можно распутывать это до бесконечности. Не дело одного дня».
Про первую поездку в Москву
«Я помню этот момент, как я вышла в первый раз в Москве на Белорусской, что ли. И эти высотки, люди в пиджаках с кофе в руках, беготня…А я стою со своим чемоданом и думаю: “Господи, что ты сюда приехала? Езжай обратно”. Мне просто стало страшно, я подумала, куда я лезу? Вернулась домой через две недели. Я просто заболела, и у меня кончились деньги.
По возвращении в Пермь я вышла из поезда и подумала: “А что я здесь буду делать?” И поняла, что я зря вернулась. Внутреннее чувство, что надо в Москву. Три месяца прошло, пришлось поработать, заработать деньги. Снегурочку поиграть…хотя я лучше бы Деда Мороза сыграла, ну какая из меня Снегурочка? Заработала денег. Я прям себе внушала: “Алёна, у тебя всё получится. Надо себе позволить, ты имеешь право попробовать”. И так переехала в Москву. Мне повезло, потому что был у меня в Москве дядя, у которого я поселилась и жила первые полгода».
О комплексах по поводу собственной внешности
«В школе я была гадким утёнком, поэтому я и стала таким “своим пацаном”. Я была полнее. Я была какая-то…некрасивая. Прыщавая. Я себя не любила. Были дни, когда я вообще не выходила из дома. Мама зеркала снимала, потому что у меня были истерики, я не могла на себя смотреть. У меня очень сложно было с принятием. Сейчас уже лучше».
О втором сезоне сериала «Чики»
«Эдик пока на это вообще не настроен. Он считает, что он рассказал законченную историю. Можно испортить всё вторым сезоном. Как эту историю дальше развивать? О чём она будет? какое продолжение? Если он что-то придумает, вдруг, конечно, я буду рада поучаствовать в этом. Если он будет на таком же уровне, как первый сезон. А если будет хуже - ни в коем случае».
О призвании
«Я вообще не знаю, хотела бы я быть актрисой. Я хочу писать музыку. У меня нет образования музыкального, конечно, но у меня хороший слух, я очень хорошо, как мне кажется, чувствую ритм, я люблю танцевать, петь. И мне бы хотелось что-то связанное с музыкой делать. Пока я не знаю, получится или нет…Может, мне хочется этого, потому что там нет ответственности? Потому что я не получаю за это деньги? Потому что там есть какая-то свобода и это такой мой мир? Не знаю».
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