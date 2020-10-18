Арми Хаммер подал в суд на бывшую жену

Минувшим летом 34-летний актер Арми Хаммер
и 38-летняя телеведущая Элизабет Чэмберс объявили о разводе
. И хотя Арми заверил своих подписчиков, что они расстаются друзьями, на протяжении нескольких месяцев в сети всплывают неприятные подробности их бракоразводного процесса.
Вместе Хаммер и Чэмберс прожили 10 лет, воспитывали 5-летнюю дочь Харпер и 3-летнего сына Форда. Однако теперь Элизабет просит суд о приоритетной опеке над детьми. Известно, что именно она и подала документы на развод. Основная причина – «непримиримые разногласия».
Однако не все верят в эту версию. В сети ходят слухи, что Арми увлекся БДСМ-тематикой, а также был уличён в онлайн-флирте с девушками определённой закалки
. Интернет-пользователи уверены, что именно это и не устроило Элизабет.
Как бы там ни было, теперь телеведущая намерена воспитывать детей самостоятельно, но затраты на них делить напополам с мужем. Естественно, Арми такой расклад не устроил, и он подал ответный иск на одобрение равнозначной совместной опеки. Также он через своих представителей настоятельно попросил Элизабет вернуться в Лос-Анджелес.
«С ухудшением ситуации с пандемией коронавируса в США Элизабет и Арми решили временно пожить с детьми на Каймановых островах, где коронавирус был под контролем. Арми вернулся в Лос-Анджелес в июле, получив от Элизабет обещание, что она и дети тоже скоро приедут. Но на сегодняшний день Элизабет все ещё на островах, и Арми не видел детей уже несколько месяцев»
, - говорится в официальном письме.
По словам Арми, летом они не могли прилететь из-за закрытого авиасообщения, и Элизабет пообещала прилететь первым рейсом в октябре. «Прошла уже половина октября, а они всё ещё не вернулись»
, - приводят его слова адвокаты.
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