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«Мир сходит с ума»: Наталья Рудова пожаловалась на грубых комментаторов

18 октября
2020 год

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18 октября 2020
37-летняя Наталья Рудова высказалась на своей странице в Инстаграме по поводу комментаторов в соцсетях. По словам актрисы, ей ежедневно приходится читать сотни грубых и неприятных комментариев под своими постами.

«Мир сходит с ума»: Наталья Рудова пожаловалась на грубых комментаторов

«Столько г**на в виде комментаторов и комментов в последнее время… Сижу и думаю, как же деградирует общество с появлением соцсетей, любой несчастный может написать кучу г**на успешному человеку, дабы хоть как-то оправдать неудовлетворенность своей жизнью», - заявила Рудова

Актриса отметила, что люди отвыкли отвечать за свои слова. Чаще всего они прячутся за закрытыми или «левыми» аккаунтами, но есть и такие, которые пишут со своих.

«Очень часто пишут «отцы» ужасные пошлости и «счастливые мамочки» омерзительные оскорбления, заходишь к ним, а папочка на руках детишек нянькает, или мамочка с цветочком в руках и лялькой под боком... Спрашивается, что ж вы такие счастливые к нам «ущербным», по вашим словам, лезете? Мир сходит с ума. Понятия чести и достоинства практически стерлись с лица земли и непонятны людям», - написала Наталья.

Затем актриса обратилась непосредственно к своим подписчикам, которых у нее уже почти 4,5 миллиона.

«Моя страница, как и ваша, ТОЛЬКО МОЯ. Я решаю, что мне делать и как мне жить. Смотрите в свои трусы и следите за своими жизнями. И уж поверьте, если бы вы знали, что получите пи***лей за каждое оскорбление, как это было раньше, когда люди не перекидывались оскорблениями, а по-пацански решали вопросы на улице, сидели бы дома и помалкивали, давясь своей желчью».
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«Мир сходит с ума»: Наталья Рудова пожаловалась на грубых комментаторов фотографии
«Мир сходит с ума»: Наталья Рудова пожаловалась на грубых комментаторов фотографии
«Мир сходит с ума»: Наталья Рудова пожаловалась на грубых комментаторов фотографии
«Мир сходит с ума»: Наталья Рудова пожаловалась на грубых комментаторов фотографии
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