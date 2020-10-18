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Больная коронавирусом Кристина Асмус уже неделю не может встать с постели

18 октября
2020 год

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18 октября 2020
Несколько дней назад у Кристины Асмус подтвердился коронавирус. В своем Инстаграм-аккаунте актриса рассказывала, что 3 дня у нее держалась высокая температура, два раза приезжала скорая. Сейчас Асмус стало немного лучше, но пропали вкус и обоняние.

Больная коронавирусом Кристина Асмус уже неделю не может встать с постели

«Я уже неделю дома. Я, конечно, мечтала об отдыхе. Но, видимо, надо было точнее формулировать, когда в космос запросы посылала. Температура все ещё есть. Не 39, слава богу, но уже устала… Кашель, слабость невыносимая, тело ломит, и голова часто болит», - написала Кристина на своей странице в Инстаграме.

«Запахов и вкуса нет. И вообще нет интереса к еде. И неважно, что есть, всё такое одинаковое. Для меня это очень необычно. Пожрать я люблю. Даже при высокой температуре и отравлениях у меня всегда раньше был аппетит. Сейчас прям заставляю себя».

Больная коронавирусом Кристина Асмус уже неделю не может встать с постели
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Больная коронавирусом Кристина Асмус уже неделю не может встать с постели фотографии
Больная коронавирусом Кристина Асмус уже неделю не может встать с постели фотографии
Больная коронавирусом Кристина Асмус уже неделю не может встать с постели фотографии
Больная коронавирусом Кристина Асмус уже неделю не может встать с постели фотографии
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