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Звезда «Полицейского с Рублевки» Рина Гришина вышла замуж

18 октября
2020 год

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18 октября 2020
Актриса Рина Гришина и румынский режиссер Алекс Настою узаконили свои отношения. Рина поделилась на своей странице в Инстаграме фотографией из Грибоедовского ЗАГСа Москвы.

Звезда «Полицейского с Рублевки» Рина Гришина вышла замуж

«Ну что, ребятки. Замуж меня больше не звать», - иронично прокомментировала фото актриса.

Избранник актрисы родом из таинственной Трансильвании. Знакомство Рины и Алекса произошло на его родине. Он увидел актрису на кинофестивале и был ею очарован. Тогда режиссер решил написать Гришиной сообщение, но разговор ограничился лишь парой рабочих вопросов. Примерно через год Рина снова приехала в Румынию по работе. Тогда Алекс понял, что не должен упустить свой шанс. С тех пор они вместе. Долгое время Рина и Алекс жили на две страны, но в итоге он ради возлюбленной переехал в Москву. За это время они уже успели отлично сработаться. Вместе Рина и Алекс организовали международный фестиваль короткометражного кино Moscow Shorts.

Звезда «Полицейского с Рублевки» Рина Гришина вышла замуж
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Звезда «Полицейского с Рублевки» Рина Гришина вышла замуж фотографии
Звезда «Полицейского с Рублевки» Рина Гришина вышла замуж фотографии
Звезда «Полицейского с Рублевки» Рина Гришина вышла замуж фотографии
Звезда «Полицейского с Рублевки» Рина Гришина вышла замуж фотографии
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