«Люди могут быть злыми»: Саша Бортич рассказала, почему скрывала свою беременность

Три месяца назад Саша Бортичродила первенца, которого, не долго думая, назвала Сашей. Новость о рождении ребёнка для многих стала полной неожиданностью - даже несмотря на пролетевший ранее в прессе слух, основанный на шутке Владимира Маркони. Саша тщательно скрывала свою беременность - в подкасте у белорусского стендап-комика Славы Комиссаренко актриса призналась, что пандемия коронавируса пришлась как нельзя кстати.
фото: Слава Комиссаренко и Саша Бортич
«На самом деле, коронавирус, как бы всё это не было ужасно, очень помог. Потому что я очень хотела скрыть беременность. Потому что я слишком хорошо знаю, какими люди могут быть злыми. Какие статьи могут писать. Я меньше всего хотела, чтобы люди могли сфотографировать меня беременную. Так что пандемия очень подсобила. В общем, я очень скрывалась всякими разными способами. Мы с Женей (возлюбленный актрисы, бизнесмен Евгений Савельев - прим. ред.) уехали до родов в Екатеринбург, к жениной маме. И в итоге остались там. И всё прошло как нельзя лучше».
Также Александра поделилась своими ощущениями и эмоциями, вызванными материнством.
«Я считаю, что женщины, которые обходятся вообще без какой-либо помощи (допустим, нет у неё бабушек и дедушек, нет возможности нанять няню, и её муж с утра до вечера на работе) - это просто героини. Материнство - огромная работа, особенно, если это первый ребёнок. Мне очень повезло, потому что первое время мы были у жениной мамы, которая помогала. Сейчас у меня есть няня. И моя мама. Я могу поехать на запись подкаста, я могу пойти на тренировку. Это хорошо, потому что я имею возможность отдохнуть. Я счастливая и мне всё в кайф.
Мне ещё повезло - у меня довольно не капризный ребёнок. Он очень смешной. И он какой-то очень быстрый в плане развития. Ему на днях исполнилось три месяца, и он пытается сесть. Обычно дети делают это в 5-6 месяцев. На днях начал очень сильно хохотать. И все такие: а не рановато? У всех всё происходит в своё время, и я ни в коем случае не имею в виду, что всё это указывает на какое-то супер-развитие. Но когда к нам пришла первая няня, ещё в Екатеринбурге, она спросила: «А ему точно месяц?» Он даже выглядит постарше своего возраста.
Думаю, люди, у которых есть дети, меня поймут, особенно, когда это первый ребенок. Любая мелкая хреновина просто поражает тебя невероятно. Когда он в первый раз улыбнулся, у меня просто разбилось сердце.
Я смотрю на него, и он мне очень нравится уже сейчас, он меня полностью устраивает. Я думаю: неужели он пойдёт? неужели он что-то скажет? Это всё приводит тебя в неописуемый восторг».
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