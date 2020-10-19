«Сейчас будет ода моему мужчине»: Саша Бортич рассказала об отношениях с Евгением Савельевым

Познавшая недавно все радости материнстваСаша Бортич приняла участие в записи подкаста белорусского стендап-комика Славы Комиссаренко «Время от времени». В беседе со Славой Саша вспомнила, как впервые столкнулась с необоснованной ненавистью в интернете и кому она обязана своей популярностью, а также выдала хвалебную оду своему возлюбленному, бизнесмену Евгению Савельеву. До встречи с Евгением Саша сходила на пару лет замуж за рэп-исполнителя Вячеслава Воронцова, жизнь с которым, судя по всему, приучила её рассчитывать исключительно на себя. Поэтому к более традиционному формату отношений, где можно позволить себе слабость и финансовую зависимость, Саша привыкла не сразу. Но, по словам актрисы, этот формат оказался для неё наиболее подходящим.
«Мне очень повезло с Женей, и судя по тому, то у нас ребёнок, и мы вместе - это, наверное, мои лучшие отношения в жизни. Равноправие - это всё классно, я полностью «за». Но мне приятно, когда мне открывают дверь, ухаживают за мной, мне нравится чувствовать себя девочкой, слабой.
Женя невероятно амбициозный и целеустремлённый человек. Он очень волевой. Мы как-то прогуливались (это была наша третья встреча, ещё до первого поцелуя), было второе августа, день ВДВ. И Женя сказал: «Так не люблю этот праздник, они его испортили. А я бы хотел его праздновать». Я такая: «Что?» А он: «Ну, я служил в спецназе ГРУ». Ну что ж, думаю, ладно. Потом выясняется, что у него сто прыжков с парашютом, он переплыл Босфор, а дома у него стоит олимпийский огонь.
Очень круто, когда рядом такой человек. Я им искренне восхищаюсь. Известно, что у Жени папа депутат и очень состоятельный человек. Но всё, что сделал Женя, он сделал с нуля. И когда мы только начали встречаться, мне было очень неловко его об этом спрашивать. Потому что я боялась получить ответ, что всё, чего он достиг, было сделано при при помощи отца. Но это вообще не так. Лично меня задевает, когда я читаю в каких-то новостях: «Александра Бортич и её избранник, сын депутата Валерия Савельева».
При всей своей продуктивности и целеустремленности он очень веселый, умеет отрываться, классно шутит. И при этом он потрясающий мужчина в отношениях. Мне кажется, сейчас так мало мужчин, в которых можно быть настолько уверенной в отношениях. Я чувствую себя настолько в безопасности. К сожалению, у меня был обратный опыт, когда я была сильнее, двигала всё. Я не очень хочу так говорить, но я тащила на себе отношения во всех смыслах. Я имею в виду в большей степени свой брак и отчасти свои первые отношения. Я долго перестраивалась. Мы чуть не поругались с Женей, когда я хотела на первой встрече за себя заплатить. Он повернулся ко мне и очень серьезно сказал: «Больше никогда так не делай».
Но я абсолютно спокойно, думаю, могла бы быть с человеком, у которого есть своё призвание, в которое он вкладывается и работает с усердием, но которое не очень высоко оплачивается. Но бывает же, что твой мужчина может просто сидеть у тебя на шее и ничего не делать».
Также Саша поделилась соображениями о том, что помогает укреплять отношения в паре: «Учитывая собственный опыт, могу сказать - нет ничего важнее, чем говорить о том, что ты действительно чувствуешь. Самая большая ошибка женщин, на мой взгляд, это когда они думают, что мужчина догадается, чего они хотят. Проговаривать всё - это самое главное, это то, что может держать отношения на плаву. И это, конечно, огромная работа. Эта искра не будет бесконечной никогда. Ты должен над ней работать, в частности над собой работать».
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