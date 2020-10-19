Светлана Ходченкова рассказала о нелепых ситуациях из жизни

«На самом деле, я регулярно попадаю в такие ситуации. Только-только ко мне приехала новая машина, и я села за руль, не удосужившись проверить, с какой стороны у меня был бензобак. Приехала на заправку, не той стороной припарковалась, долго там крутилась, перепарковалась, поставила машину заправляться и ушла в магазин за кофе. Выхожу и понимаю, что у меня машина не открывается. Я по колесам била, я на капоте прыгала, что только я не делала. Не открывается и всё. В какой-то момент ко мне подходит заправщик и говорит: «Простите, пожалуйста, но ваша машина вон там стоит». То есть я даже номера не запомнила. Просто пыталась влезть в чужую машину».
«Ещё был случай: это было в Париже, мы зашли в какой-то магазин, и я даю карточку, чтобы расплатиться, а мне говорят: «Вы знаете, не проходит оплата». Я говорю: «В смысле не проходит? В кафе, ресторанах проходила, а здесь у вас не проходит? Давайте, пусть проходит, делайте что-то». Мы общаемся с друзьями, какое-то время это заняло, приходит девушка и говорит: «Простите, пожалуйста, но я не могу принять вашу карту». Я говорю: «Почему? В чём дело? Везде принимают, а вы здесь не принимаете?!» Она говорит: «Ну потому что это ключ от номера в отеле». Карточки очень были похожи по цветам, серьезно».
обсуждение >>