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Светлана Ходченкова рассказала о нелепых ситуациях из жизни

19 октября
2020 год

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19 октября 2020
Светлана Ходченкова стала героиней нового выпуска шоу «Георгий за кадром», где, среди прочего, рассказала о неловких ситуациях, в которых ей довелось оказываться.

Светлана Ходченкова рассказала о нелепых ситуациях из жизни

«На самом деле, я регулярно попадаю в такие ситуации. Только-только ко мне приехала новая машина, и я села за руль, не удосужившись проверить, с какой стороны у меня был бензобак. Приехала на заправку, не той стороной припарковалась, долго там крутилась, перепарковалась, поставила машину заправляться и ушла в магазин за кофе. Выхожу и понимаю, что у меня машина не открывается. Я по колесам била, я на капоте прыгала, что только я не делала. Не открывается и всё. В какой-то момент ко мне подходит заправщик и говорит: «Простите, пожалуйста, но ваша машина вон там стоит». То есть я даже номера не запомнила. Просто пыталась влезть в чужую машину».

Светлана Ходченкова рассказала о нелепых ситуациях из жизни

«Ещё был случай: это было в Париже, мы зашли в какой-то магазин, и я даю карточку, чтобы расплатиться, а мне говорят: «Вы знаете, не проходит оплата». Я говорю: «В смысле не проходит? В кафе, ресторанах проходила, а здесь у вас не проходит? Давайте, пусть проходит, делайте что-то». Мы общаемся с друзьями, какое-то время это заняло, приходит девушка и говорит: «Простите, пожалуйста, но я не могу принять вашу карту». Я говорю: «Почему? В чём дело? Везде принимают, а вы здесь не принимаете?!» Она говорит: «Ну потому что это ключ от номера в отеле». Карточки очень были похожи по цветам, серьезно».

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Светлана Ходченкова рассказала о нелепых ситуациях из жизни фотографии
Светлана Ходченкова рассказала о нелепых ситуациях из жизни фотографии
Светлана Ходченкова рассказала о нелепых ситуациях из жизни фотографии
Светлана Ходченкова рассказала о нелепых ситуациях из жизни фотографии
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