«Обожаю»: Светлана Ходченкова о съёмках постельных сцен

Светлана Ходченкова стала героиней нового выпуска шоу «Георгий за кадром», в котором рассказала о своём отношении к старению, зависимости от чужого мнения, путешествии с Александром Молочниковым и о отрицательных сторонах актёрской профессии. Оказалось, что Светлана - редкая актриса, которой нравятся съёмки постельных сцен.
«Я обожаю постельные сцены. Мне очень нравится. Серьёзно. Мне везёт на партнёров с хорошим чувством юмора. Зритель в итоге видит только негу и сексуальность, а мы во время съёмок тупо ржем. Иногда до такой степени, что нас собрать невозможно, потому что нам смешно всё, что происходит. Для нас это всё игра, это же всё не по-настоящему, мы это понимаем. Но когда зритель нам верит, и иногда бывает, что наши партнеры по жизни в это верят, я понимаю, что моя цель достигнута».
Актриса призналась, что ограждает себя от медийного шума, чтобы не терзать лишний раз самооценку: «Я очень зависима от чужого мнения. Думаю, как любой человек с не очень устойчивой нервной системой, а для артистов это нормально. Мы очень восприимчивы к чужому мнению, к комментариям в том же Инстаграме, к комментариям к каждой нашей работе, к каждому выходу на красную дорожку. Но невозможно всё это впускать в себя. От меня бы уже ничего не осталось. Мне проще всё это держать на каком-то расстоянии».
Также Светлана призналась, что принятие факта собственного старения помогло ей не переживать по этому поводу.
«У меня к этому спокойное абсолютно отношение. Я приняла просто свой возраст, и меня это перестало парить. Как только ты встречаешься со своими демонами глаза в глаза, ты их видишь, они тебя видят, и всё нормально. Перестаешь бояться этого. Я никогда не скрывала свой возраст. Я гораздо позднее многих приняла себя и полюбила. Поэтому сейчас, с возрастом, когда это только произошло, у меня изменилось отношение к себе, к окружающим.
У всех это по-разному происходит. Кто-то к психологам ходит. Те или иные изменения у нас происходят, когда мы встречаем на своём жизненном пути правильных или неправильных людей. В какой-то момент, видимо, мне встречались достаточно долго неправильно люди, которые пытались меня огранить, ввести в какую-то форму. И я сопротивлялась этому очень сильно. И потом меня, видимо, дожали в какой-то момент до такой степени, что я решила психануть и бросить всё, отказаться от тех людей, которые пытались из меня достать то, чем я не являюсь. Поняла, что надо искать себя настоящую, какая я. Как только ты понимаешь про себя какие-то вещи, как только ты их принимаешь, тебя начинает всё устраивать, и дальше уже от этих точек проще отталкиваться».
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