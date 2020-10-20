«Было весело»: Ольга Сутулова рассказала о том, как проходили её роды

Неделю назад у 40-летней Ольги Сутуловой
и 46-летнего Евгения Стычкина
родился первый общий ребёнок. О рождении сына Евгений рассказал своим подписчикам в Инстаграме, зачитав отрывок из «Письма в Россию» Набокова
. А на днях Ольга поделилась подробностями того, как проходили роды, на которых присутствовал не успевший смыть грим Евгений Стычкин.
«Напомним, Евгений (46) готовился - готовился и .... Оказалось не зря.... Родил парня, принял, всё проверил и отправил греться. На фото час спустя устало снимает часы и браслеты. Далее лирическое отступление редко встречающееся на моей странице. За возможность такой фотографии мне нужно сказать огромное спасибо роддому ЕМС и всей его команде. Буквально всей! В эпоху чумы очень ценно, что человека может с первых секунд жизни встретить и мама и папа. Парня встретила практически мужская компания. С сильным гендерным перевесом во всяком случае (дошутилась я про шовинизм). Под звуки Rolling Stones его приняла пара мужских Золотых рук России и передала папе. А папа уже мне. Конечно же...Мужики шутили, снимали нас на телефон... Никто даже не спросил, почему у Стычкина разбитое лицо (ничего интересного -грим не успел смыть).... Короче, было весело и совершенно не страшно! Вернёмся!»
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