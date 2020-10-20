Лора Марано записала песню для «Дедушки НЕлегкого поведения»

В клипе на песню Point of War вместе с Лорой снялись остальные исполнители детских ролей — Оакс Фегли, Хулиосезар Чавес, Айзек Крагтен, Ти Джей МакГиббон, Поппи Гэгнон, Лидия Стайслинджер и Дрю Шайд.
«Дедушка НЕлегкого поведения» рассказывает историю о своенравном мальчике Питере, вступающем в борьбу за личное пространство со своим дедушкой, который переселяется в его любимую комнату. Желая вытеснить деда, Питер разворачивает целую кампанию шалостей, но старик оказывается куда изобретательнее, чем можно было предположить. В российский прокат картина выйдет 29 октября 2020 года.
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