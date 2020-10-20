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Лора Марано записала песню для «Дедушки НЕлегкого поведения»

20 октября
2020 год

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20 октября 2020
Американская актриса и певица Лора Марано записала саундтрек к комедии «Дедушки НЕлегкого поведения» по роману Роберта Киммела Смита «Война с дедом». Марано сыграла в картине старшую внучку героя Роберта де Ниро Мию.


В клипе на песню Point of War вместе с Лорой снялись остальные исполнители детских ролей — Оакс Фегли, Хулиосезар Чавес, Айзек Крагтен, Ти Джей МакГиббон, Поппи Гэгнон, Лидия Стайслинджер и Дрю Шайд.

Лора Марано записала песню для «Дедушки НЕлегкого поведения»

«Дедушка НЕлегкого поведения» рассказывает историю о своенравном мальчике Питере, вступающем в борьбу за личное пространство со своим дедушкой, который переселяется в его любимую комнату. Желая вытеснить деда, Питер разворачивает целую кампанию шалостей, но старик оказывается куда изобретательнее, чем можно было предположить. В российский прокат картина выйдет 29 октября 2020 года.
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Лора Марано записала песню для «Дедушки НЕлегкого поведения» фотографии
Лора Марано записала песню для «Дедушки НЕлегкого поведения» фотографии
Лора Марано записала песню для «Дедушки НЕлегкого поведения» фотографии
Лора Марано записала песню для «Дедушки НЕлегкого поведения» фотографии
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