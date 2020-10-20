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Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский снялись в клипе группы ДДТ

20 октября
2020 год

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20 октября 2020
Группа ДДТ выпустила клип на песню «Доктор Лиза», в котором снялись Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Андрей Бурковский, а также волонтеры и последователи дела доктора Лизы и пациенты благотворительных фондов. В клипе использованы документальные кадры с участием самой Елизаветы Глинки, а его режиссером выступил Иван Соснин.

Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский снялись в клипе группы ДДТ

Сам лидер музыкальной группы Юрий Шевчук признался, что написать песню к выходу фильма о Докторе Лизе было не самой простой задачей.

«Я хоть и не знал лично Доктора Лизу, но всегда поддерживал и восхищался тем, что она делает. Ребята сняли очень хороший фильм в ее память и обратились ко мне с просьбой написать песню. Это непростая задача, такие песни писать сложно — они либо рождаются сразу, либо уже никогда… Я рад что в итоге песня появилась».

Шевчук прокомментировал и саму ленту. Он посоветовал зрителям обязательно увидеть это кино, артист добавил, что такие советы он раздает крайне редко.

«Фильм о человеке, о докторе Лизе, для которого главное - чужая боль , а не своя, это редкое качество. Сейчас вы увидите клип, снятый под руководством продюсера фильма Саша Бондарева, который был сердцем этой картины, её мо-тором. И увидите тех людей, которых спасала именно доктор Лиза. Посмотрите, советую. Я это редко делаю».

Ведущий продюсер картины Александр Бондарев сообщил, почему для него было так важно, чтоб песню написал именно Юрий Шевчук.

«У меня был очень близкий друг – Лиза. И этот фильм для меня гораздо больше, чем просто фильм. Мне было очень важно, чтобы песню к выходу картины написал именно Юрий Юлианович Шевчук – мой кумир с самого детства, человек, чьи принципы для меня и многих людей являются ориентирами, чьи поступки и творчество – чисты, несмотря на наше достаточно лукавое время».

Иван Соснин, режиссер клипа считает, что «Доктор Лиза» - это не просто история о женщине, но история о людях, продолжающих ее миссию.

«Мы работали с очень сильным материалом, важно было найти минималистичное решение, которое бы не отвлекало зрителей от такой личной композиции. Поэтому мы решили проецировать кадры хроники на героев, которые так или иначе связаны с Елизаветой Глинкой. Ведь «Доктор Лиза» – это гораздо больше, чем один человек. «Доктор Лиза» – это люди, которым она помогала. Это люди, продолжающие ее дело. На съемках мы познакомились с огромным количеством интересных людей, услышали много трогательных историй. Рад, что удалось принять участие в таком душевном проекте».

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Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский снялись в клипе группы ДДТ фотографии
Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский снялись в клипе группы ДДТ фотографии
Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский снялись в клипе группы ДДТ фотографии
Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский снялись в клипе группы ДДТ фотографии
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