Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский снялись в клипе группы ДДТ

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Ирина Безрукова, Максим Виторган и Ян Цапник вспомнили события на Дубровке

«Было весело»: Ольга Сутулова рассказала о том, как проходили её роды

19 октября

«Обожаю»: Светлана Ходченкова о съёмках постельных сцен

А также о старении и принятии себя