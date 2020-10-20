Ирина Безрукова, Максим Виторган и Ян Цапник вспомнили события на Дубровке

19 октября в киноцентре «Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Конференция» Ивана Твердовского, сюжет которого рассказывает о последствиях событий, связанных с трагическим захватом заложников в театре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году.
После показа зрители смогли поучаствовать в обсуждении картины, которое состоялось под руководством кинокритика Антона Долина и режиссера Ивана Твердовского.
Долин отметил, что о таком событии стоит говорить, а снимать о нем фильмы не просто важно, но необходимо.
«Это первая игровая картина о событии, которое в известной степени определило, в принципе, ту Россию, в которой мы сегодня живем. Я думаю, что «Норд-Ост», как и трагедия в Беслане, сопоставимы – я сейчас говорю не о количестве жертв и не об обстоятельствах, но о психологическом отпечатке – с воздействием 11 сентября на жизнь американцев. И поразительно сравнивать то, как много разного рода фильмов, книг, других художественных произведений создано в Америке, посвященных терактам 11 сентября, и то, как события, подобные «Норд-Осту», не то, чтобы по приказу власти или по чьей-то доброй воле, замалчиваются и остаются табуированными. Прошло много лет, и Иван И. Твердовский не побоялся прикоснуться к этой теме. Мне кажется, что это требует бесстрашия от очень многих: не только от режиссера и команды, но и от зрителей, которые будут смотреть это кино, то есть от всех нас».
Сам Твердовский прокомментировал нежелание показывать в ленте сами события теракта. Для него гораздо более эффективным было обратить внимание зрителя на случившееся через призму людских эмоций.
«Норд-Ост» принадлежит к корневым базовым вещам, которые меняют всю систему мироустройства человеческой природы. Очень важно, что есть временная дистанция в 18 лет, отделяющая нас от тех событий. И моя картина именно о людях, которые переживают посттравматический синдром. При этом, мне казалась, что показывать эпизоды, имеющие отношения к самому теракту, – слишком недопустимый ход, нам не хотелось заниматься реконструкцией самих событий, поэтому мы проживаем эту историю через жизни главных героев».
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