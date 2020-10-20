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Ирина Безрукова, Максим Виторган и Ян Цапник вспомнили события на Дубровке

20 октября
2020 год

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20 октября 2020
19 октября в киноцентре «Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Конференция» Ивана Твердовского, сюжет которого рассказывает о последствиях событий, связанных с трагическим захватом заложников в театре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году.

Гостями премьеры стали Наталья Павленкова, Ксения Зуева, Ольга Лапшина, Ян Цапник, Максим Виторган, Анна Слю, Ситора Алиева, Роман Волобуев, Дмитрий Нестеров, Кирилл Рихтер, Константин Фам, Катерина Михайлова, Егор Одинцов, Антон Малышев, Нино Нинидзе, Алена Чехова, Оксана Скоропад, Ирина Безрукова, Тамара Глоба и многие другие.

Ирина Безрукова, Максим Виторган и Ян Цапник вспомнили события на Дубровке
фото: Максим Виторган и Нино Нинидзе

Ирина Безрукова, Максим Виторган и Ян Цапник вспомнили события на Дубровке
фото: Ирина Безрукова

Ирина Безрукова, Максим Виторган и Ян Цапник вспомнили события на Дубровке
фото: Ян Цапник

Ирина Безрукова, Максим Виторган и Ян Цапник вспомнили события на Дубровке
фото: Анна Слю, Иван Твердовский и их спутник

Ирина Безрукова, Максим Виторган и Ян Цапник вспомнили события на Дубровке
фото: Ксения Зуева и Алена Чехова

Ирина Безрукова, Максим Виторган и Ян Цапник вспомнили события на Дубровке
фото: Оксана Скоропад

Ирина Безрукова, Максим Виторган и Ян Цапник вспомнили события на Дубровке
фото: Иван Твердовский и Катерина Михайлова

Ирина Безрукова, Максим Виторган и Ян Цапник вспомнили события на Дубровке
фото: Наталья Павленкова и Анна Слю

После показа зрители смогли поучаствовать в обсуждении картины, которое состоялось под руководством кинокритика Антона Долина и режиссера Ивана Твердовского.

Долин отметил, что о таком событии стоит говорить, а снимать о нем фильмы не просто важно, но необходимо.

«Это первая игровая картина о событии, которое в известной степени определило, в принципе, ту Россию, в которой мы сегодня живем. Я думаю, что «Норд-Ост», как и трагедия в Беслане, сопоставимы – я сейчас говорю не о количестве жертв и не об обстоятельствах, но о психологическом отпечатке – с воздействием 11 сентября на жизнь американцев. И поразительно сравнивать то, как много разного рода фильмов, книг, других художественных произведений создано в Америке, посвященных терактам 11 сентября, и то, как события, подобные «Норд-Осту», не то, чтобы по приказу власти или по чьей-то доброй воле, замалчиваются и остаются табуированными. Прошло много лет, и Иван И. Твердовский не побоялся прикоснуться к этой теме. Мне кажется, что это требует бесстрашия от очень многих: не только от режиссера и команды, но и от зрителей, которые будут смотреть это кино, то есть от всех нас».

Сам Твердовский прокомментировал нежелание показывать в ленте сами события теракта. Для него гораздо более эффективным было обратить внимание зрителя на случившееся через призму людских эмоций.

«Норд-Ост» принадлежит к корневым базовым вещам, которые меняют всю систему мироустройства человеческой природы. Очень важно, что есть временная дистанция в 18 лет, отделяющая нас от тех событий. И моя картина именно о людях, которые переживают посттравматический синдром. При этом, мне казалась, что показывать эпизоды, имеющие отношения к самому теракту, – слишком недопустимый ход, нам не хотелось заниматься реконструкцией самих событий, поэтому мы проживаем эту историю через жизни главных героев».

В широкий прокат «Конференция» выйдет уже 22 октября.
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Ирина Безрукова, Максим Виторган и Ян Цапник вспомнили события на Дубровке фотографии
Ирина Безрукова, Максим Виторган и Ян Цапник вспомнили события на Дубровке фотографии
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