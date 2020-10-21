Сергей Безруков, Юлия Снигирь и Андрей Мерзликин поделились воспоминаниями об Ирине Скобцевой

20 октября на 94-м году жизни скончалась легендарная актриса советского и российского кино Ирина Скобцева. Ирина Константиновна ушла из жизни в годовщину смерти своего супруга, режиссёра Сергея Бондарчука, который скончался ровно 26 лет назад. Актрису похоронят в четверг 22 октября на Новодевичьем кладбище в одной могиле с покойным супругом.
«Очень печальная новость. Что я могу сказать о ней...Она была сдержанной. Очень любила своего мужа Сергея Федоровича, его творчество. Была прекрасной актрисой и женой. Она была интеллигентная, мягкая и добрая. Конечно, она была звездой, но она этим редко пользовалась. Не зазвездилась. Ей была присуща мягкость. Она никогда не злобилась, а чувство зависти ей было чуждо».
«Потрясающая совершенно актриса, удивительной красоты женщина. Редкое сплетение качеств — красоты, доброты и таланта. Она подарила множество восхитительных образов нашему кинематографу. Но говорить об этом подробно — целый монолог получится. Я очень сожалею и переживаю по этому поводу. Соболезную родным и близким, лично Федору. Я знал его отца. Ирина (дочь Скобцевой и Бондарчука - прим. ред.) вообще рано ушла. Очень красивая семья».
«Однажды мы вместе встречали Новый год. Глубокой ночью все были уже уставшие и засыпающие, и только Ирина Константиновна Скобцева - веселая, энергичная, яркая - рассказывала, как они с Сергеем Федоровичем путешествовали с фильмом «Война и мир» в Японию. Её красивые глаза блестели, а я с восхищением слушала и не понимала, откуда у неё столько сил. Кто-то прочитал это в моём взгляде и шепнул: «Это другое поколение, они совсем другие».
Да, другие. А мы очень ленивые.
И мы Вас очень любим, Ирина Константиновна. Покойтесь с миром».
«Не стало Ирины Скобцевой....
Я имел честь быть знакомым с Ириной Константиновной. Мы вместе снимались в фильме «Золото» по Маминому-Сибиряку. Я играл Гордея Брагина, а она – мою мать…Потрясающая, благороднейшая женщина. Она была невероятно красива. И в свои уже преклонные лета оставалась истинной женщиной: красивой, статной, благородной. За этим чувствовалась такая история и глубина. Смотрел и восторгался тем, как потрясающе она играла мать. Я был счастлив работать с Ириной Константиновной в одном кадре. Светлая ей память ... Её работы – это история нашего отечественного кино. Это действительно классика. Роли Ирины Константиновны – золотой фонд русского кинематографа…»
«Сегодня ночью не стало мамы моего друга Фёдора Бондарчука... Ушла из жизни главная красавица нашего кино Ирина Константиновна Скобцева.
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Я знаю, как боролись Фёдор, его сын Серёжа, племянник Костя Крюков и все близкие за здоровье мамы и бабушки. Как невероятно много сделали они для того, чтобы и в 93 года Ирина Константиновна оставалась удивительно живой, внутренне молодой, очень любознательной и невероятно красивой женщиной.
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Но я знаю по своему опыту, что боли от потери мамы ничто не умерит... Мои самые глубокие и тёплые соболезнования моим любимым друзьям...
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Сегодня в официальных некрологах обязательно напишут про незабываемые образы, сыгранные Скобцевой в картинах «Они сражались за Родину», «Овод», «Зигзаг удачи», «Обыкновенный человек», «Бархатный сезон», «Человек в штатском», «Серёжа», «Единожды солгав...». И много скажут про роль роковой красавицы Элен в эпопее «Война и мир».
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И обязательно упомянут, что судьбоносной в её судьбе стала роль Дездемоны в фильме Юткевича «Отелло». И не столько потому, что тогда в 1956-м году к молодой актрисе пришла всемирная слава, но прежде всего из-за встречи с исполнителем главной роли - Сергеем Бондарчуком. Встречи, за которой последовали 35 лет совместной жизни с Сергеем Федоровичем, который был для Ирины Константиновны и любимым мужчиной, и отцом двух её детей, и самым главным режиссёром...
фото: Отелло
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Она всегда вспоминала, как, встретившись впервые, они всю ночь проговорили. Встали у окна вагона поезда вечером, а разошлись лишь под утро. Как по сюжету фильма в католической церкви был проведён свадебный обряд. И как, когда все вышли из костела, Бондарчук схватил её за руку и сказал: «Все, Скобцева, теперь тебе от меня не отвертеться…». Она рассказывала, как в киноэкспедиции, не имея возможности найти подарок к её дню рождения, Бондарчук вырезал из куска дерева небольшую скульптуру - бюст Льва Николаевича Толстого. Это был его первый подарок будущей жене. Она говорила, что их обоих пронзила шаровая молния, что это было озарение. Вспышка.
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И неудивительно, что умерли они в один и тот же день - 20 октября. С разницей в 26 лет. Так бывает, наверное, только при большой любви. Вечная память Ирине Константиновне! RIP!»
«Сегодня, 20 октября, ушла из жизни легендарная Ирина Константиновна Скобцева. Ровно 26 лет назад, 20 октября, ушёл из жизни её муж, её планета, её любовь всей жизни, легенда советского кино, Сергей Фёдорович Бондарчук...
Ирина Константиновна всегда была музой и вдохновением в творчестве великого режиссёра. Всегда была украшением и достоянием его картин...Его жизни...
Теперь они опять вместе... Невероятная судьба. Так бывает, когда в этом мире правит ЛЮБОВЬ!
Навсегда остались в нашей памяти ваши роли, ваши фильмы, ваши истории, ваши ученики...
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Был момент, когда мы вместе работали над фильмом «Золото». Это было на Урале, в непростых условиях, осенью, на реке Чусовая. Поиск условий для жизни московских городских гостей, был, мягко скажем, ограничен. Казалось, мог назреть конфликт, но искреннее, доброе, улыбчивое решение, а точнее просьба поселить нас всех и, в первую очередь, её, исполнительницу одной из главных ролей, настоящую звезду советского кино, непосредственно в той самой деревне, в которой и происходили съёмки, изменило ситуацию и исправило положение. Самой Деревне было около 120 лет. Избы были реальные, настоящие, жилые. Являлись настоящим украшением и настоящей декорацией исторической картины. Ирина Константиновна поселилась в избе, попросила приготовить чай и мы все вместе в тот вечер лакомились местным вареньем и мёдом, говорили о сценарии и о том времени, рассуждая погружались в тему фильма и того времени. Теперь понимаю, что люди того поколения знали и умели понимать, как и в каких условиях рождается настоящее кино. Настоящие чувства. Настоящее искусство. И владели они этим умением в совершенстве...
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Царство Небесное Ирина Константиновна...
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Год назад мы вместе с Антоном Жуковым встречались с Ириной Константиновной у неё дома. В том Доме, где хранится вся история их жизни, их любви, семьи, творчества. Где стоит рояль, на котором была написана Музыка к фильму «Война и мир», где висят на стенах картины руки великого режиссёра. Артефакты удивительной жизни удивительных людей...
Но это уже другая история...»
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