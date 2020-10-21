Джеффу Бриджесу диагностировали лимфому

Исполнитель роли Чувака в комедии «Большой Лебовски»
, 70-летний Джефф Бриджес
сообщил своим подписчикам в Твиттере прискорбную новость
- у него была диагностирована лимфома. Впрочем, тон сообщения боевой и ироничный - актёр преисполнен оптимизма.
«Как бы сказал Чувак - новое де**мо всплыло. Мне диагностировали Лимфому. И хотя это серь§зное заболевание, я считаю, что мне повезло - у меня отличная команда врачей и прогноз оптимистичный.
Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе процесса моего восстановления»
.
Актёр не уточнил, о какой именно разновидности лимфомы идёт речь. Получив от подписчиков пожелания скорейшего выздоровления и слова поддержки, Бриджес поблагодарил за теплоту и, воспользовавшись случаем, напомнил соотечественникам о грядущем голосовании на президентских выборах: «Спасибо за ваши молитвы и пожелания. И пока все не разбрелись, пожалуйста, не забудьте проголосовать на выборах. Потому что в этой лодке мы с вами все сидим вместе»
.
обсуждение >>