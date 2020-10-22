Ровесник Великой Победы: Друзья и близкие поздравили Никиту Михалкова с юбилеем

21 октября 2020 года Верховный Экзорцист отечественного кинематографа Никита Сергеевич Михалков
отпраздновал 75-летний юбилей. Подобно многим властителям дум, переступив порог творческого бессилия, режиссёр страстно увлёкся толкованием происходящего в отечестве и впал в дидактику. В сумерках бездуховности, заразившей современное общество, Никита Сергеевич в одиночку раздувает угасающий огонёк истинных ценностей. От которого сыпятся крупные искры, прожигающие мохнатые шкуры бесов, разгулявшихся на полнокровном теле России. Этот неравный бой и былые творческие заслуги принесли Никите Сергеевичу звание Героя Труда - презент от Владимира Владимировича Путина, старинного друга режиссёра. Радостную новость Владимир Владимирович сообщил юбиляру по видеосвязи:
«Я хотел именно увидеть Вас и поздравить Вас с Вашим юбилеем. Поздравить и пожелать Вам – этого желают всегда – здоровья, но в сегодняшних условиях это тем более актуально. Но я хочу Вам пожелать не просто здоровья физического, я хочу пожелать Вам творческого долголетия. Мной подписан указ о награждении Вас звездой Героя труда Российской Федерации. Безусловно, Вы человек очень талантливый, выдающийся деятель российской культуры и мировой культуры. Но, без всяких сомнений, за каждым шагом вперед – огромный труд»
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К пожеланиям Владимира Владимировича присоединились коллеги и близкие юбиляра: Светлана Дружинина
, Анна Михалкова
, Надежда Михалкова
, Егор Кончаловский
, Александр Олешко
и другие.
Светлана Дружинина
«О Никите Сергеевиче можно говорить долго и только хорошее!
Никиту Михалкова часто называют императором отечественного кино, легендой кинематографа и просто баловнем судьбы. Хотя всю свою жизнь и карьеру он строил сам, без помощи именитой родни!!!
Режиссер, Продюсер, Актёр, Сценарист, Руководитель кинокомпании ТриТэ, Председаль Союза кинематографистов России, Отец, Муж, Дедушка - и всё с большой буквы!
А сегодня к многочисленным званиям прибавилось ещё одно - Герой Труда (звание присвоено В.В. Путиным).
Мы с Анатолием Михайловичем сердечно благодарим за доброе отношение к нам, за помощь в творческих делах и в очередной раз признаемся в любви!
Дай Бог здоровья, силы духа и удачи!!!!
С 75-летием!!!»
Александр Олешко
«Ровесника Великой Победы поздравляю от души с юбилеем!!!!ЗДОРОВЬЯ, уважаемый Никита Сергеевич!!!!!! Живите активно и долго!!!!!!! С 75 летием!!!! С заслуженным присвоением высокого звания Герой».
Анна Михалкова
«Мне всегда очень сложно про тебя что-то говорить, потому что никакие слова не смогут описать мою любовь к тебе! Она всегда безусловна! Просто будь здоров!! С днём Рождения, мой герой, с днём рождения!!!»
Егор Кончаловский
«Сегодня моему замечательному дяде Никите Михалкову 75 лет. Как быстро прошли эти годы. Всю свою жизнь я его знал, и он очень сильно в своё время на меня повлиял. Давайте пожелаем Никите Сергеевичу многих лет жизни, здоровья, гармонии и замечательных произведений искусства, которыми он знаменит. С юбилеем, дорогой Никита»
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