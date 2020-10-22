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«Это не стыдно»: Паулина Андреева о пользе психотерапии

22 октября
2020 год

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22 октября 2020
5 ноября в онлайн-кинотеатре more.tv состоится премьера сериала «Псих» с Константином Богомоловым в роли страдающего депрессией психоаналитика, у которого пропала жена. «Псих» - совместный проект режиссёра Фёдора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой, которая на сей раз попробовала себя в роли сценариста.

«Это не стыдно»: Паулина Андреева о пользе психотерапии

Паулина написала сценарий восьми серий, в которых появляются Елена Лядова, Олег Меньшиков, Аня Чиповская, Марина Александрова, Роза Хайруллина и Игорь Верник.

Затронутая в сериале проблема психоанализа близка самой Паулине - в интервью для ноябрьского номера журнала «GQ» актриса высказала мнение о необходимости соблюдения психологической гигиены в наш тревожный век.

«Это не стыдно»: Паулина Андреева о пользе психотерапии

«У меня был опыт психоанализа. И были классические предубеждения на его счёт, но сейчас я считаю его обязательным, как психологическую гигиену. Это не стыдно, это не означает, что вы нездоровы. Неспроста сегодня это становится так востребовано. Мы стали искать пути к себе. Вокруг огромное количество информационных, потребительских триггеров. Нам всё сложнее понимать, что мы чувствуем, что на самом деле думаем по тому или иному поводу. Многое нам навязывается. Депрессия уже перестала быть просто каким-то буржуазным словом, а давно является серьезным диагнозом. Мы много работаем, но часто не получаем удовлетворения от результата. Нам надо всё больше и больше. Мы потребляем, потребляем, потребляем. Заполняем пустоту, глушим этим тревогу. И это патологично само по себе».

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«Это не стыдно»: Паулина Андреева о пользе психотерапии фотографии
«Это не стыдно»: Паулина Андреева о пользе психотерапии фотографии
«Это не стыдно»: Паулина Андреева о пользе психотерапии фотографии
«Это не стыдно»: Паулина Андреева о пользе психотерапии фотографии
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