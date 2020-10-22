И вновь Богомолов: Марина Зудина, Мария Ивакова и Николай Басков

За последние два года театральный режиссер Константин Богомолов
пометил все углы отечественного кинопроизводства
продемонстрировал необычайную творческую плодотворность, снимая и снимаясь в независимых сериалах для платформ START и more.tv. Вкалывая на платформу START
со скоростью китайских пошивочных мастерских, Богомолов не забывает радовать и театральную публику
новыми работами. 20 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась премьера его нового спектакля «Бесы» с Никитой Ефремовым
, Еленой Морозовой
, Марией Шумаковой
и Александрой Ребенок
в ролях.
фото: Бесы
Среди первых зрителей спектакля, в котором Богомолов полемизирует с Достоевским
, констатируя девальвацию прежних ценностей, были замечены Марина Зудина
, Мария Ивакова
, Николай Басков
и многие другие.
фото: Константин Богомолов
фото: Николай Басков
фото: Мария Ивакова фото: Марина Зудина и Павел Табаков
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