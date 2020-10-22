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И вновь Богомолов: Марина Зудина, Мария Ивакова и Николай Басков

22 октября
2020 год

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22 октября 2020
За последние два года театральный режиссер Константин Богомолов пометил все углы отечественного кинопроизводства продемонстрировал необычайную творческую плодотворность, снимая и снимаясь в независимых сериалах для платформ START и more.tv. Вкалывая на платформу START со скоростью китайских пошивочных мастерских, Богомолов не забывает радовать и театральную публику новыми работами. 20 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась премьера его нового спектакля «Бесы» с Никитой Ефремовым, Еленой Морозовой, Марией Шумаковой и Александрой Ребенок в ролях.

И вновь Богомолов: Марина Зудина, Мария Ивакова и Николай Басков
фото: Бесы

Среди первых зрителей спектакля, в котором Богомолов полемизирует с Достоевским, констатируя девальвацию прежних ценностей, были замечены Марина Зудина, Мария Ивакова, Николай Басков и многие другие.

И вновь Богомолов: Марина Зудина, Мария Ивакова и Николай Басков
фото: Константин Богомолов

И вновь Богомолов: Марина Зудина, Мария Ивакова и Николай Басков
фото: Николай Басков

И вновь Богомолов: Марина Зудина, Мария Ивакова и Николай Басков
фото: Мария Ивакова

И вновь Богомолов: Марина Зудина, Мария Ивакова и Николай Басков
фото: Марина Зудина и Павел Табаков
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И вновь Богомолов: Марина Зудина, Мария Ивакова и Николай Басков фотографии
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