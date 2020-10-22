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Жан-Клод Ван Дамм спас чихуахуа

22 октября
2020 год

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22 октября 2020
Жан-Клод Ван Дамм заступился за трехмесячного щенка чихуахуа, которому грозило усыпление из-за проблем с документами.

Жан-Клод Ван Дамм спас чихуахуа

Два месяца назад житель Осло купил у болгарских заводчиков щенка по кличке Рая и отвел его к ветеринару. В клинике обнаружилось, что с документами собаки не все в порядке. Выяснилось, что ее ввезли в Норвегию по поддельным документам, поэтому питомца не смогли зарегистрировать в стране. Хозяин пробовал вернуть собаку болгарам, но ее не приняли. Адвокаты также не смогли ему помочь. В итоге в соответствии с законами Норвегии щенка было решено усыпить. Хозяин решил создать онлайн-петицию. К великой удаче, о проблеме узнал Жан-Клод Ван Дамм, любитель собак, владелец чихуахуа, который неравнодушен к правам животных.

Внимание знаменитости помогло делу продвинуться. Он призвал поклонников подписать петицию, а также обратился к властям Норвегии.

«Я умоляю вас, в честь моего дня рождения, поменяйте свое решение насчет собаки. Да, документы оформили неправильно, произошла ошибка. Если нужно заплатить штраф — я заплачу. Но мы не можем убить эту чихуахуа»!

Обращение актера привлекло много внимания, власти Норвегии все же решили оставить собаку в живых. Однако теперь они требуют увезти ее обратно в Болгарию. Владелец же намерен бороться за то, чтобы оставить щенка у себя.
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Жан-Клод Ван Дамм спас чихуахуа фотографии
Жан-Клод Ван Дамм спас чихуахуа фотографии
Жан-Клод Ван Дамм спас чихуахуа фотографии
Жан-Клод Ван Дамм спас чихуахуа фотографии
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