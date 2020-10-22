Михаил Ефремов пообещал судье больше не пить

Актер Михаил Ефремов
, ранее получивший наказание в виде лишения свободы
, был доставлен в суд на пересмотр приговора по делу о ДТП в центре Москвы. Именно там артист пообещал судье перестать пить. Об этом сообщает новостное агентство «РИА Новости»
.
Ранее адвокат Ефремова Владимир Васильев попросил смягчить приговор своему подзащитному, уменьшив артисту наказание с восьми лет лишения свободы до четырех лет условно. Суд счел смягчающим обстоятельством тот факт, что актер выплатил компенсации пострадавшей стороне, а также отказался признавать потерпевшими Ирину Стерхову, гражданскую жену погибшего в ДТП. Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима. Сам артист пообещал судье отказаться от употребления алкоголя.
«Я хочу сказать, что вряд ли когда-то сяду за руль, я также прощаюсь с алкоголем, который довел меня до этого».
Артист также добавил, что готов поставить погибшему по его вине водителю Сергею Захарову памятник, однако добавил, что выполнит это, работая по специальности.
«Но это я смогу сделать, если буду работать по специальности».
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