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Михаил Ефремов пообещал судье больше не пить

22 октября
2020 год

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22 октября 2020
Актер Михаил Ефремов, ранее получивший наказание в виде лишения свободы, был доставлен в суд на пересмотр приговора по делу о ДТП в центре Москвы. Именно там артист пообещал судье перестать пить. Об этом сообщает новостное агентство «РИА Новости».

Михаил Ефремов пообещал судье больше не пить

Ранее адвокат Ефремова Владимир Васильев попросил смягчить приговор своему подзащитному, уменьшив артисту наказание с восьми лет лишения свободы до четырех лет условно. Суд счел смягчающим обстоятельством тот факт, что актер выплатил компенсации пострадавшей стороне, а также отказался признавать потерпевшими Ирину Стерхову, гражданскую жену погибшего в ДТП. Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима. Сам артист пообещал судье отказаться от употребления алкоголя.

«Я хочу сказать, что вряд ли когда-то сяду за руль, я также прощаюсь с алкоголем, который довел меня до этого».

Артист также добавил, что готов поставить погибшему по его вине водителю Сергею Захарову памятник, однако добавил, что выполнит это, работая по специальности.

«Но это я смогу сделать, если буду работать по специальности».
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