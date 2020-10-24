Эмилия Кларк прыгнула с парашютом в свой день рождения

На днях звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк
отметила свой день рождения. В этом году актриса отказалась от пышного торжества и посиделок в ресторане. Свое 34-летие Эмили отпраздновала прыжком с парашютом.
Свои сумасшедшие эмоции от полета она описала в Инстаграме
. Кларк призналась, что самое страшное – это шагнуть из самолета в неизвестность. В то же время она назвала это самым незабываемым опытом в своей жизни.
«Что может сравниться с глубоким экзистенциальным ужасом очередного дня рождения? Выпрыгнуть из чертового самолета — вот что! Спасибо центру прыжков с парашютом за самый волнующий опыт в моей жизни»
, - написала Эмилия.
Конечно, не обошлось и без фоторепортажа с этого незабываемого события. Практически на всех снимках, опубликованных в Инстаграме, актриса буквально кричит от восторга. К своему праздничному посту Эмилия добавила забавный хэштег: «кто сказал, что ты можешь летать только на драконах» (#whosaysyoucanonlyflydragons)
. По понятным причинам особенно его оценили поклонники «Игры престолов»
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