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Эмилия Кларк прыгнула с парашютом в свой день рождения

24 октября
2020 год

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24 октября 2020
На днях звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк отметила свой день рождения. В этом году актриса отказалась от пышного торжества и посиделок в ресторане. Свое 34-летие Эмили отпраздновала прыжком с парашютом.

Эмилия Кларк прыгнула с парашютом в свой день рождения

Свои сумасшедшие эмоции от полета она описала в Инстаграме. Кларк призналась, что самое страшное – это шагнуть из самолета в неизвестность. В то же время она назвала это самым незабываемым опытом в своей жизни.

«Что может сравниться с глубоким экзистенциальным ужасом очередного дня рождения? Выпрыгнуть из чертового самолета — вот что! Спасибо центру прыжков с парашютом за самый волнующий опыт в моей жизни», - написала Эмилия.

Эмилия Кларк прыгнула с парашютом в свой день рождения

Эмилия Кларк прыгнула с парашютом в свой день рождения

Эмилия Кларк прыгнула с парашютом в свой день рождения

Конечно, не обошлось и без фоторепортажа с этого незабываемого события. Практически на всех снимках, опубликованных в Инстаграме, актриса буквально кричит от восторга. К своему праздничному посту Эмилия добавила забавный хэштег: «кто сказал, что ты можешь летать только на драконах» (#whosaysyoucanonlyflydragons). По понятным причинам особенно его оценили поклонники «Игры престолов»
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Эмилия Кларк прыгнула с парашютом в свой день рождения фотографии
Эмилия Кларк прыгнула с парашютом в свой день рождения фотографии
Эмилия Кларк прыгнула с парашютом в свой день рождения фотографии
Эмилия Кларк прыгнула с парашютом в свой день рождения фотографии
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