Мэттью Макконахи рассказал, как в юности стал жертвой насилия со стороны мужчины

В 20-х числах октября, наконец, увидела свет автобиография Мэттью Макконахи
, которую он назвал Greenlights («Зеленый свет»). В книге он поделился прежде неизвестными подробностями своей личной жизни, а также сделал несколько шокирующих признаний. Одним из таких стал его рассказ о том, как в 18 лет он стал жертвой сексуального насилия со стороны мужчины.
По словам Макконахи, в этот момент он находился в фургоне и был без сознания. Имени насильника он не назвал. Особо в подробности этой истории актер не углублялся, однако сказал, что вовсе не считает себя жертвой из-за случившегося.
«У меня есть много доказательств того, что мир задумал сделать меня счастливым»
, - признался Мэттью.
Актер также рассказал, что девственности он лишился в 15 лет. Причем, к сексу его принудили путем шантажа.
«Меня вынудили через шантаж впервые заняться сексом, когда мне было 15 лет. Я был уверен, что попаду из-за этого в ад. Сейчас я надеюсь, что этого все же не случится»
, - написал актер в книге.
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