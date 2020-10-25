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Ирина Безрукова призналась, что часто испытывала сильное чувство жалости к себе

25 октября
2020 год

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25 октября 2020
55-летняя актриса Ирина Безрукова в своем Инстаграме поделилась очередным дельным советом. Она опубликовала пост, в котором порассуждала о жалости к себе. По словам Ирины, она сама в жизни часто жалела себя, но никакой пользы ей это не принесло.

Ирина Безрукова призналась, что часто испытывала сильное чувство жалости к себе

«Раньше я была настоящим «специалистом» по чувству жалости к себе. Но потом задумалась и задала себе вопрос: помогает ли мне это в жизни? Ответ был очевиден - НИ РАЗУ!», - заявила Безрукова.

Сейчас актриса научилась с этим справляться и останавливаться в нужный момент.

Ирина Безрукова призналась, что часто испытывала сильное чувство жалости к себе


«Если какое-то событие вызывает желание пожалеть себя, то я останавливаюсь, отслеживаю это чувство, делаю выводы и принимаю это событие как факт, не более. Вообще, считаю, что женщинам надо быть особенно аккуратными в этом деле, потому что жалость к себе - прямой путь к заниженной самооценке, депрессии и неврозам. А с таким «букетом» не просто видеть жизнь в позитивном ключе», - заключила актриса.
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