Ирина Безрукова призналась, что часто испытывала сильное чувство жалости к себе

55-летняя актриса Ирина Безрукова
в своем Инстаграме поделилась очередным дельным советом
. Она опубликовала пост, в котором порассуждала о жалости к себе. По словам Ирины, она сама в жизни часто жалела себя, но никакой пользы ей это не принесло.
«Раньше я была настоящим «специалистом» по чувству жалости к себе. Но потом задумалась и задала себе вопрос: помогает ли мне это в жизни? Ответ был очевиден - НИ РАЗУ!»
, - заявила Безрукова.
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Сейчас актриса научилась с этим справляться и останавливаться в нужный момент.
«Если какое-то событие вызывает желание пожалеть себя, то я останавливаюсь, отслеживаю это чувство, делаю выводы и принимаю это событие как факт, не более. Вообще, считаю, что женщинам надо быть особенно аккуратными в этом деле, потому что жалость к себе - прямой путь к заниженной самооценке, депрессии и неврозам. А с таким «букетом» не просто видеть жизнь в позитивном ключе»
, - заключила актриса.
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