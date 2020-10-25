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«Я оцепенел»: Сергей Бурунов о работе с Жорой Крыжовниковым

25 октября
2020 год

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25 октября 2020
В январе следующего года на большие экраны выйдет еще один фильм с участием звезды российских комедий Сергея Бурунова. В картине «Родные» режиссера Ильи Аксенова актер сыграет главу семейства, который собирается отправиться на Грушинский фестиваль. Остальным членам семьи приходится поехать туда вместе с главным героем. В своем путешествии через всю Россию родственники проверят свои отношения на прочность и столкнутся с рядом необычных событий.

«Я оцепенел»: Сергей Бурунов о работе с Жорой Крыжовниковым

Сценарий к фильму «Родные» написал режиссер Жора Крыжовников. В одном из интервью Сергей Бурунов говорил, что зрители будут плакать и смеяться при просмотре ленты. По его словам, в новом фильме Крыжовников поднимет тему инфантильности взрослых людей и их неосуществленных детских мечт. Актера всегда интересовали эти проблемы. Бурунов рассказал, что во время подготовки к роли он нашел для себя ответы на многие вопросы.

«Я оцепенел»: Сергей Бурунов о работе с Жорой Крыжовниковым
фото: Жора Крыжовников

«У многих есть неосуществленные мечты из детства, которые потом переходят во взрослую жизнь. Это гигантская проблема человечества, в том числе и из-за дисфункциональной семьи. Не понимаю, почему психологи с этим не работают - по крайней мере, те, к которым я обращался, мне это не озвучивали. Но благодаря этому сценарию и Жоре Крыжовникову, сформулировавшего для меня эту проблему эмоциональной незрелости, я нашел ответы на многие вопросы, которые мучали меня всю жизнь. И когда мы разбирали это с Жорой, честно вам признаюсь, я оцепенел», - рассказал Сергей Бурунов.

«Я оцепенел»: Сергей Бурунов о работе с Жорой Крыжовниковым
фото: Кадр со съемочной площадки фильма "Родные"

Также в интервью Сергей Бурунов рассказал, что ему совсем не надоело появляться в кино в роли комичных персонажей. По его словам, в фильме «Глубже!», который уже вышел на большие экраны, он нашел новые грани своего таланта. Это произошло именно благодаря режиссеру Михаилу Сегалу, который обратил внимание актера на то, что в его роли есть не только юмор, но и драма.
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«Я оцепенел»: Сергей Бурунов о работе с Жорой Крыжовниковым фотографии
«Я оцепенел»: Сергей Бурунов о работе с Жорой Крыжовниковым фотографии
«Я оцепенел»: Сергей Бурунов о работе с Жорой Крыжовниковым фотографии
«Я оцепенел»: Сергей Бурунов о работе с Жорой Крыжовниковым фотографии
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