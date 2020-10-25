41-летняя Мина Сувари ждёт первенца

41-летняя звезда фильмов «Американский пирог»
и «Красота по-американски» Мина Сувари
и её супруг Майкл Хоуп
ожидают первенца. Этой новостью актриса поделилась со своими подписчиками в Инстаграме
, сопроводив текст фото-доказательством.
«Величайший, самый ценный подарок оказался на нашем жизненном пути. После всех этих травм, борьбы и сомнений наш маленький ангел выбрал нас. Мне никогда не хватит слов, чтобы описать свою любовь к прекрасной душе, входящей в наши жизни, но я не перестану стараться дать ему самую лучшую жизнь, какую только возможно. Ты всё, чего я когда-либо хотела и самое важное, что когда-либо будет иметь значение»
.
В интервью изданию People актриса призналась, что до сих пор никак не может поверить в то, что ей удалось забеременеть. Мина вышла замуж за Майкла в 2018 году, и спустя два года супруги решили, что настало время размножиться. Однако это оказалось не так просто. Актриса прилежно отслеживала овуляцию и делала всё необходимое для скорейшего зачатия, но ничего не происходило: «Ты всё ждёшь, что это вот-вот произойдёт, но всё напрасно. И в какой-то момент я почувствовала, что полностью подавлена»
. Желание поскорее зачать ребёнка было обусловлено и возрастом актрисы: «Мне 41 год, и волей-неволей налетают мысли о том, что я уже одной ногой в могиле»
.
Устав от отрицательных тестов на беременность, актриса решила сойти с дистанции и отпустить ситуацию: «Я чувствовала, что больше не могу этим заниматься. Я так устала переживать по этому поводу. И постаралась настроиться на режим «будь что будет»
.
И как только Мина перенаправила фокус внимания на работу, уехав в середине июля на съёмки фильма, она почувствовала, что с её телом что-то происходит. «Сначала я подумала, что у меня джет-лэг, потому что я очень чувствительна к перелётам. Но к концу июля я заметила пару других симптомов и решила сделать тест на беременность. Это был огромный сюрприз, абсолютное чудо!»
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