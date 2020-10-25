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Никита Михалков и Андрей Кончаловский поделились секретом своей продуктивности

25 октября
2020 год

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25 октября 2020
Никита Михалков два часа в день посвящает спорту, а Андрей Хржановский работает даже, когда не работает и перед тем, как засыпает, представляет, что он будет делать завтра. Киноканал «Русский бестселлер» собрал список ритуалов, которые известные российские режиссёры совершают в свободное от работы время.

Андрей Хржановский

Никита Михалков и Андрей Кончаловский поделились секретом своей продуктивности

Классик отечественной и мировой анимации, автор таких шедевров как «Нос, или Заговор „не таких“», «Чудеса в решете», «Дом, который построил Джек», «Королевский бутерброд» Андрей Хржановский обладает невероятной работоспособностью. В эксклюзивном интервью киноканалу «Русский бестселлер» он признался, что работает даже в минуты отдыха. И каждый свой день он планирует заранее.

«Я — сова. Это факт. Но иногда приходится в интересах работы вставать тогда, когда эта работа назначена. Причём, назначена иногда мною, иногда — какими-то обстоятельствами. Как проходит день? День начинается накануне. Перед тем, как ты засыпаешь, представляешь, что ты будешь делать завтра. Более того, я могу себя к этому подготовить тем, что я прочитаю, скажем, стихотворение Мандельштама или послушаю, скажем, интермеццо Брамса в исполнении Гриши Соколова. Это очень важно для представления о предстоящем дне. Настрой, я считаю, это самое главное. А как день проходит? Слава богу! Слава богу — могу сказать только. День проходит в работе. Если эта работа не связана с производством, то всё равно это работа по обдумыванию чего-то, по написанию чего-то, подготовке к занятиям со студентами. Короче говоря, непрерывная работа. Но я не могу назвать её рутиной, потому что это — творческая работа. А рутина и творчество — это понятия несовместные. Потому что задача в том, чтобы всё существование не превратилось в рутину. В том, чтобы её избежать или, если она существует в объёме каких-то необходимых действий, чтобы её превратить максимально в художественный акт. Получается, каждый день — рабочий. Я знаю, что я не оригинален, и некоторые отвечают на этот вопрос подобным образом. Что для меня отдых? Отдых — это смена вида работы. Если я сегодня пишу что-то, а завтра я пытаюсь что-то нарисовать, а послезавтра я иду на прогулку для того, чтобы обдумать то, что сделано или то, что предстоит сделать, — всё это является элементами творчества неостановимого. И это, конечно, не очень интересно, в том смысле, что иногда меня спрашивают близкие: «Вот мы с тобой разговариваем, а о чём ты сейчас думаешь?»

Никита Михалков

Никита Михалков и Андрей Кончаловский поделились секретом своей продуктивности

Оскароносный режиссёр Никита Михалков, как истинный художник, всегда шёл своим особым путём и делал то, что ему нравится, не рассчитывая на похвалу и не опасаясь критики. На счету мэтра более 50 ролей в кино и 30 режиссёрских работ, многие из которых стали культовыми. Коллеги по цеху не перестают удивляться его энтузиазму. Отпраздновавший недавно 75-летний юбилей режиссёр признаётся: поддерживать «творческую» форму ему помогает 6-часовой сон и занятия спортом.

«Я не тянусь за Наполеоном, который говорил, что спит четыре часа, старики — пять, солдаты — шесть, женщины — семь, дети — восемь, а девять спят только больные. Так что, если я сплю больше шести часов, то чувствую себя разбитым. Для тонуса я занимаюсь спортом. Спорт для меня — среда обитания и условие выживания. Не будет у меня спорта — не будет от меня настоящей работы. Дома я или в командировке, но каждый день два с половиной часа я занимаюсь спортом: футболом, бегом, ездой на велосипеде, плаванием, теннисом — чем угодно. Словом, что-то динамичное час-полтора, а потом час упражнений на тренажёрах, плюс занятия с моим корейским доктором и с тренером по силовым нагрузкам. В общем, у меня режим: каждый день либо два часа тенниса, а потом занятия на тренажёрах, либо пробежка большая. Потом — водные процедуры. Если рядом река — то в реке, если озеро — в озере. Это обязательно».

Андрей Кончаловский

Никита Михалков и Андрей Кончаловский поделились секретом своей продуктивности

Один из самых знаковых режиссёров не только российского, но и мирового кино Андрей Кончаловский в свои 83 года полон энергии и новых идей, которые с успехом воплощает в жизнь. В своей автобиографической книге «Низкие истины. Семь лет спустя» Кончаловский пишет:

«Я каждый день занимаюсь спортом, принимаю витамины, читаю. Говорят, занятия спортом — особый плод разума. Почему надо заботиться о себе? Ну конечно же, из любви к себе! И ещё — из любви к жизни. Потому что я есть выражение жизни. Я забочусь о своём здоровье, чтобы дожить до счастья. У китайцев есть мудрая пословица: «Нужно умереть молодым и постараться сделать это как можно позже». Я знаю, что спорт мне необходим абсолютно! Только то, что движется, то живёт. То, что не движется, то отмирает. Я, в общем, стараюсь каждый день обязательно пропотеть от физического упражнения».

Анна Меликян

Никита Михалков и Андрей Кончаловский поделились секретом своей продуктивности

Фильмы Анны Меликян неоднократно завоёвывали премии российских и международных кинофестивалей, а авторитетный американский журнал о шоу-бизнесе «Variety» включил её в топ-10 самых перспективных режиссёров мира.
Анна снимает, продюсирует кино, пишет сценарии и открывает новые имена. В эксклюзивном интервью «Русскому бестселлеру» она призналась, что один из главных секретов её продуктивности — накопление информации.

«Когда я не снимаю, я накапливаю. Стараюсь в этот период больше ходить, смотреть,
читать, получать информацию, потому что, когда начинается творческий процесс написания сценария, у тебя, как правило, нет ресурсов, чтобы читать книги. Ты уже уходишь с головой в эту историю на довольно долгий период. Пока ты напишешь, снимешь… Поэтому я стараюсь жадно что-то видеть и что-то читать. Просто познавать, путь знаний самый интересный. Если бы я была более дисциплинирована, писала сценарий в определённые часы, то я выдавала бы больше того, что я выдаю. Я стараюсь настраивать себя на то, что я открываю компьютер и я работаю. И это, кстати, даёт результат. Когда ты направляешь энергию в одну точку, не может не быть результата. Но вот заставить себя сесть перед белым листом — непростая история. Я к этому стремлюсь, но пока мне похвастаться нечем. Но если есть, что выдавать, я могу и 8 часов подряд просидеть за компьютером. Если увлечён, и у тебя пошло… Ты не считаешь часы, и это такое счастливое мгновение».

Евгений Григорьев

Никита Михалков и Андрей Кончаловский поделились секретом своей продуктивности

Евгений Григорьев, режиссёр, вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения, в эксклюзивно интервью «Русскому бестселлеру» заявил, что каждый день встаёт в 7 утра, делает зарядку и смотрит фильмы несколько часов подряд.

«С утра я каждый день готовлю своё тело ко дню. Я делаю упражнения, завтракаю. Дальше у меня есть определённый вал работы. Сижу, читаю интервью, отсматриваю материалы, потом опять что-то читаю, еду смотреть. Затем стоишь, как ненормальный, и смотришь, как вокруг происходит жизнь, чтобы понять, как её снять с помощью камеры. Я смотрю кино, и это уже давно является профессией. Все говорят — классная работа, но когда ты смотришь кино в промышленных объёмах, то это уже рутина. Ты смотришь, как это сделано, анализируешь. Моя работа каждодневная — коммуникация с самим собой и с другими людьми. Я очень много общаюсь, и это очень большой обмен энергиями. В документальном кино ты работаешь приёмником. Я наблюдаю за действительностью, чтобы успеть сориентироваться, предугадать события. Мне очень сложно ходить в кафе, потому что я слышу то, о чём говорят люди. Я не могу отключиться, я так настроен. И один я не хожу, потому что это превращается в работу. Я хожу с кем-то, кем можно увлечься, чтобы хоть как-то отключиться».

Оксана Карас

Никита Михалков и Андрей Кончаловский поделились секретом своей продуктивности

Режиссёр фильмов «Хороший мальчик» и «Доктор Лиза» Оксана Карас — мама троих детей. Поэтому всё нерабочее время она посвящает дому и детям.

«Моя рутина, когда я не на съёмках — это покормить грудью, сварить кашу, поползать по горкам на детской площадке, собрать всех детей на улицу. Потом с дочкой позаниматься музыкой, почитать книжки, постирать. Я уверена, что у очень многих режиссёров так. И нет такой жизни, как обычно все представляют: проснулся, прочитал сценарий, и можно созерцать… Современная жизнь очень интенсивная, она не позволяет нам проживать только творческую жизнь. Нет возможности в одной жизни быть только мамой, в другой режиссёром, который сосредоточен на творчестве, а ещё в другой жизни ты прекрасная нимфа, которая занята собой. Я режиссёр мультизадачный. Наша обычная ткань жизни является самым главным источником вдохновения, то, откуда мы берём темы, они в нас перемалываются, и потом получается кино».

Евгений Писарев

Никита Михалков и Андрей Кончаловский поделились секретом своей продуктивности

Для Евгения Писарева, режиссёра и художественного руководителя Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, прогулки на свежем воздухе — неотъемлемая часть жизни. Каждый день он старается гулять минимум час.

«Я обычно работаю с утра до вечера. Была прекрасная осень, которую я всю пропустил, находясь на репетициях. Правда, иногда я выходил в прекрасный садик усадьбы Трубецких где-то на час днём. И там я от погоды, от природы, от осени набирался сил. Мне обязательно нужны прогулки, и я стараюсь каждый день гулять, я очень люблю Москву, я очень люблю свой район. Я живу в Хамовниках — это отдельный город внутри города. Обожаю прогуливаться от Савинской набережной до Лужнецкой и Фрунзенской, я как будто бы обхожу свои владения. Хотя на самом деле это не так, но у меня такое ощущение. Мне Москва даёт энергию. Я не смог бы жить ни в одном другом городе. Я говорю это не потому, что я чьё-то доверенное лицо, действительно, я беру энергию в Москве. И, как ни странно, я хожу в театр. Очень мало кто из театральных режиссёров ходит в театр. Но я хожу, потому что надо быть в контексте, надо понимать, что происходит. Когда у меня нет театра, я иду к своим студентам в школу-студию МХАТ».
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Никита Михалков и Андрей Кончаловский поделились секретом своей продуктивности фотографии
Никита Михалков и Андрей Кончаловский поделились секретом своей продуктивности фотографии
Никита Михалков и Андрей Кончаловский поделились секретом своей продуктивности фотографии
Никита Михалков и Андрей Кончаловский поделились секретом своей продуктивности фотографии
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