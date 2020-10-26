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Гарик Харламов рассказал об американском лагере, определившем его судьбу

26 октября
2020 год

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26 октября 2020
5 октября на телеканале ТНТ стартовал сериал «Гусар» с Гариком Харламовым в главной роли. Для Гарика это был первый опыт съёмок в многосерийном фильме. На сегодняшний день за плечами 39-летнего Харламова более 30 работ в кино, включая озвучку - но его сценическая судьба, как это часто бывает, сложилась совершенно случайно. О том, как американский летний лагерь при театре, основанном потомками российских эмигрантов, определил его будущее, Харламов рассказал в подкасте Данилы Поперечного «Без души».

Гарик Харламов рассказал об американском лагере, определившем его судьбу

«У меня родители развелись, и я уехал к отцу в Штаты в начале 90-х годов, когда в стране был полный ****** [бардак]. А у него уже в это время была другая семья, жена. Я пошёл учиться в школу на третий день после приезда, не зная ни слова по-английски - в Москве я учился во французской школе. Меня определили в класс для людей, которые не знают английского, через полгода я уже как-то лепетал по-английски. Летом родителям, естественно, не хотелось со мной возиться. И там была возможность сбагрить ребёнка в какой-нибудь выездной лагерь. В первый год я поехал в спортивный лагерь. Я ******** [устал] там так… Это была армия. В 8 утра подъём, в 8.30 линейка, потом сплав на каяках, катание на лошадях, футбол, баскетбол, отжимания. И так до вечера, а вечером у тебя какие-то финальные забеги по горе. Ты просто падаешь на кровать. И так каждый день на протяжении двух с половиной месяцев…Я до сих пор не занимаюсь спортом.
Бате я сказал, что больше в этот спортивный лагерь не хочу никогда. Потом прошёл ещё один учебный год, и снова лето. И батя говорит: ну вот есть варианты таких-то лагерей. И среди них был лагерь при театре. Я думаю - отлично, это максимально отличается от спортивного лагеря. И я очень сильно ошибался. В этом лагере было так же: подъём ни свет ни заря, занятия сценической речью, постановочные бои, танцы, пение. И в конце этих двух месяцев приезжали родители, и мы показывали им 6 мюзиклов за 2 дня. Я участвовал в мюзикле “Кошки”, “Скрипач на крыше”, короче, тьма тьмущая. А Билли Зейн приезжал туда и вёл свой курс - он занимался с нами постановкой сценической речи.
И на следующий год я вновь поехал в этот лагерь.
А потом по семейным обстоятельствам мне пришлось вернуться в Россию.
Самое забавное, что у меня не было аттестата за 9 класс, потому что я уехал раньше. А без этого аттестата меня не взяли бы ни в какой ВУЗ. И единственная школа в Люберцах под названием “Личность” давала мне возможность получить этот аттестат за полгода учёбы. Я получил этот аттестат, в итоге оказался в Государственном Университете Управления, где мой брат Ваня уже играл в КВН. Он меня с этим познакомил. Я выносил ширмы какое-то время. А потом как-то начал вливаться и что-то начал уже сам делать».

Гарик Харламов рассказал об американском лагере, определившем его судьбу

Гарик также признался, что боится выступать на сцене без партнёра: «Я всегда выступаю в паре. Мне нужен пинг-понг. Почему я никогда и не занимался стендапом - потому что для меня это большой страх. Я чувствую себя без “плеча”. И конечно, в паре работать легче. Почему я и уважаю труд стендап - комиков — для меня это пока недостижимая история. Мне всегда нужно плечо. Если обо***лись - зато вместе. Есть что обсудить. А если получилось - разделили радость. Я вообще командный игрок».

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