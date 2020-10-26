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«Я не буду делать, как мой батя»: Гарик Харламов о причинах откладывания развода

26 октября
2020 год

Лайфстайл >>
26 октября 2020
В конце июня 2020 года на фоне пандемии расставаний Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о решении развестись спустя 8 лет брака. В интервью Даниле Поперечному Харламов признался, что они с Кристиной до сих пор не сообщили своей 6-летней дочери Насте о расставании. А также в том, что развод родителей оказал влияние на его собственную семейную жизнь.

«Я не буду делать, как мой батя»: Гарик Харламов о причинах откладывания развода

«У нас [с Кристиной] не было какого-то прецедента. Это происходило долго. В какой-то момент мы оба поняли, что мы разные люди. Не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, всё как-то уходит. И ты понимаешь, можешь ты с этим человеком дальше или не можешь. Но мы поняли, что мы из разных миров. У меня свой мир, своё общение и интересы, а у неё абсолютно другое, она абсолютно иначе смотрит на вещи, нежели я. И даже общих тем каких-то всё меньше и меньше. И слава богу, мы оба интеллигентные люди, у нас не было каких-то скандалов. Нас связывает ребёнок. И мы, что бы там ни было, никогда при ребёнке не будем выяснять отношений. Настя до сих пор не знает, что папа и мама развелись. В любом случае, мы попытаемся это донести до неё деликатно.

«Я не буду делать, как мой батя»: Гарик Харламов о причинах откладывания развода
фото: Настя

Мне было 9 лет, когда папа уехал в штаты, и мама осталась со мной. И ты не представляешь себе, сколько времени именно этот факт - что мой отец так поступил - останавливал меня от радикального шага. Ты смотришь на свою жену, понимаешь, что всё, ну просто всё. А потом смотришь на ребёнка и думаешь: «Подожди, я не буду так делать, как мой батя». И всё равно это происходит. Но в любом случае, это не так жёстко, как было у моих родителей. Потому что мой батя просто хлопнул дверью и ******* [исчез]».

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